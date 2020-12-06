Mutlu Bozoğlu: “İstemezük Zihniyeti İş Başında!”

Açıklamasında CHP ilçe örgütünün olayı saptırarak halkı yanlış bilgilendirdiğini ifade eden Başkan Bozoğlu, “Silivri’de 10 yıllık iktidarları boyunca halkı ‘ecek-acak’larla kandıran zihniyet bugün Silivri’ye çok büyük bir katma değer sağlayacak olan dev bir yatırıma kişiler üzerinden karşı çıkıyorlar.” diyerek şu ifadelere yer verdi;

Kıymetli Silivrililer;

Sizlerin de yakından bildiği üzere, 10 yıllık belediyecilik iktidarları boyunca “Silivri’ye falan üniversiteyi getiriyoruz. Ahanda protokol imzaladık.” diyerek birçok üniversite ile protokol imzalayan ama işi kâğıt üzerinden öteye taşıyamayan, her projesi fiyaskoya dönüşerek Silivri’ye 10 yıl zaman kaybettiren CHP zihniyeti, bugün Silivri’mize çok büyük katma değer sağladığı gibi yüzlerce kişiye istihdam imkânı da sağlayacak olan dev bir projeye karşı çıkarak Silivri’ye hizmet ettiklerini zannetmektedirler. Ülke yararına olan tüm projelere sırf AK Parti hükümeti yapıyor diye ‘istemezük’ diyen CHP zihniyetinin Silivri’deki temsilcileri aynı anlayış ile Silivri’de de karşı çıkmaktadırlar. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 yılında 100 günlük icraat programında açıkladığı, “yerli plazmadan kan ürünü üretilmesine” yönelik projelerinden biri olan Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Kızılayı’nca yürütülen “Plazma Fraksinasyonu Projesi” kapsamında Silivri’de kurulacak olan fabrika sayesinde birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ve kandaki plazmadan elde edilen ürünler, artık Silivri’de üretilecek. Silivri’mize 4 milyon Euro yaklaşık 38 milyon lira yatırım yapılacak. Yüzlerce kişiye istihdam sağlanacak. Türkiye’nin ilaç sektöründe dışa bağımlılığını büyük ölçüde azaltacak ve milyonlarca Euro paranın devletin kasasında kalmasını sağlayacak.

Kan için kullanılan plazma ürünlerinin Silivri’de üretilmesini sağlayacak proje kapsamında Kızılay, SGK’ya yılda 550 bin litreye ulaşan miktarda plazma teslim edecek. Projeyle yıllık 500 milyon TL karşılığı olan dövizin de Türkiye’de kalması sağlanacak. Kurulacak tesiste albümin, immunoglobulin, faktör8 ve faktör9 gibi temel ürünler üretilecek. Faktör8 ve faktör9 pıhtılaşma bozukluğu hastalıklarında, albümin böbrek yetmezliği gibi bir çok hastalığın tedavisinde, immunoglobulinler de pek çok enfeksiyon hastalığı ve organ yetmezliğinde kullanılıyor.

Dünyada sadece Amerika, Almanya, İsviçre, İspanya, İngiltere, Fransa, Hollanda ve Belçika’da üretilen kan plazmasını üreten 8’nci ülkenin Türkiye olacak olması hem de bunun Silivri’de üretilecek olması CHP’yi neden bu kadar rahatsız ediyor?

Değerli Hemşerilerim,

Böylesine önemli bir projenin Silivri’de hayata geçirilmesine karşı çıkanlar, buranın spor ve eğitim alanı olduğundan bahsediyorlar. Yıllarca sporu ve eğitimi ağızlarından düşürmedikleri halde elle tutulur hiçbir yatırıma ve icraata imza atamayanlar işleri güçleri kişiler üzerinden bu tarz dev yatırımlara karşı çıkmak olanlar bilsinler ki, bu proje Silivri’mize maddi manevi katkılarının yanı sıra markalaşmasında çok büyük katkı sağlayacak. Çevreye hiçbir zararı olmayan bu projenin boş laf üreten bir takım çevreleri rahatsız etmesini çok iyi anlıyoruz. Çünkü bu projenin devamında Kavaklı Mahallemize mevcut spor alanında daha büyük ve daha kapsamlı bir Spor tesisini Kavaklı Mahallemize kazandıracağız. Sizin yıllardır Silivri halkını oyalayarak getiremediğiniz eğitim alanlarına bizler Üniversitelerimizi getireceğiz. Silivri artık boş laf değil icraat görüyor ve görmeye devam edecek. Son olarak, Türkiye’nin sayılı tesislerinden biri olacak olan “yerli plazmadan kan ürünü üretim fabrikamızın Silivri’mize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum ve diyorum ki; “Yaparsa AK Parti yapar.”

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020, 20:45