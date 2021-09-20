MYP Lideri Yılmaz: “Türkiye kuşatılmak isteniyor”

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Batı ve özellikle Amerika tarafından Türkiye’nin kuşatılmaya çalışıldığını savundu.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, son dönemde Türkiye etrafında dönen dolaplar neticesinde Batılı devletlerle Amerika’nın Türkiye’yi kuşatmaya çalıştığını ve Türkiye’yi zayıflatmayı kafalarına koyduklarını iddia etti. Yılmaz, yükselen Çin tehdidine karşı en büyük müttefikleri arasında bulunan Türkiye’nin güç kaybetmesinin asla Amerika’nın yararına olmayacağını belirterek, ABD’li yöneticilerin yanlış yolda olduklarını söyledi.