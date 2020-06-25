MYP Lideri Yılmaz Yılmaz: “Seçim sonuçlarını küçük partiler belirleyebilir”

Önümüzdeki dönemde seçimlere 15 partinin katılabileceğini bu partilerden birinin de 81 il teşkilatlanmasını tamamlayan Muhafazakar Yükseliş Partisi olduğunu belirten Ahmet Reyiz Yılmaz, “Seçim sonuçlarını küçük partiler belirleyebilir” dedi.
Bu nedenle hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hem de Kemal Kılıçdaroğlu’na bir çağrı yaptığını dile getiren MYP Lideri Yılmaz, “Liderler seçimden galip çıkmak istiyorsa çağrılarını güçlü bir şekilde dile getirmelidir. Demokrasinin temsili açısından bu çağrı çok önemlidir” şeklinde konuştu.