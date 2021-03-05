Refik Bek: Hedefimiz Silivri’de birinci parti olmak

İYİ Parti Silivri İlçe Teşkilatında 200'e yakın yeni üyenin rozet töreni İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Salgın tedbirleri kapsamında yeni üyelerin tamamına değil, temsili bir program düzenlendi.

İYİ Parti İlçe Başkanı Refik Bek'in yönetim kurulu üyeleri ile birlikte karşıladığı komşu İstanbul İlçe Başkanları, İl Yöneticileri ile Başkanı partide hakim olan heyecanı paylaştılar.

İYİ'LERİN İL BAŞKANI BİR YILDA 5. KES SİLİVRİ'YE GELDİ

Bek yaptığı açılış konuşmasında büyük bir heyecanla salgın şartlarına rağmen sürdürdükleri üye çalışmalarını anlatırken, teşkilatlanma konusunda da kat ettikleri mesafeyi paylaştı. Bir yıl içinde 5. kez İl Başkanını ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Bek, “Bir yılda üye sayımızı üçe katladık. Yeterli mi? Değil hedefimiz bir yıl içinde bu sayıyı da üçe katlamak.

20 Mart gibi yeni ilçe binamıza taşınacağız şu anda tadilat devam ediyor. Mayıs ayında yeni bir ivme ile yeni üye ve siyasi çalışmalarımıza hız kazandıracağız” dedi.

BEK TEŞEKKÜR ETTİ

Bek, konuşmasında İl Yöneticileri, mahalle teşkilatları, delegeleri ile partililerine çalışmalarına sundukları katkılar ve destek için teşekkür etti.

“HEDEFİMİZ SİLİVRİ'DE 1. PARTİ OLMAK”

“Birileri çalışmalarımızdan rahatsız oluyor” diyen Bek, “Özür dileyemeyeceğiz, çünkü rahatsızlık vermeye devam edeceğiz. İnşallah hedefimiz Silivri'de 1. Parti olmak. Bununla ilgili de emin adımlarla ilerliyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.

KAVUNCU: SADECE KENDİMİZİ ANLATMIYORUZ HALKI DİNLİYORUZ

Buğra Kavuncu, Silivri Teşkilatında bulunan partililere seslenirken, “Siyaseti memlekete hizmet etmek, Türkiye'yi arzu ettiğimiz güzel yerlere taşımak için yapıyoruz. Doğru yolda olup olmadığımızı gösteren iki nokta var. Bunlardan biri alacağımız oy, ikincisi de yeni üye kayıtları” dedi.

“Sadece Silivri'de değil, birçok ilçede yoğun şekilde yeni üye katılımları gerçekleştiriyoruz. Dün Kadıköy'deydik yarın Sancaktepe'ye gideceğiz” diye değerlendirmelerini sürdüren Kavuncu, “Bir kaç gün önce esnafı gezdik hali perişan, beklentilerini dinledik TBMM'nde de aktarıyoruz. Sadece esnafın da değil toplumun tüm kesimlerinin taleplerini takip ediyoruz. Sorunları sadece dinlemekle kalmıyor bütün Türkiye'ye duyuruyoruz. Çözüm mercileri üzerinde karar almayı harekete geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

İYİ Parti olarak sadece kendilerini anlatmadıklarını daha çok halkı dinlediklerini belirten Kavuncu, “Muazzam bir dip dalga var. Son birkaç aydır, üç yılda bu kadar heyecanlandığımı hiç hissetmedim. Her kesimden partimize muazzam bir ilgi, alaka var.

Şu cümlelileri çok sık duyuyoruz, “Dik, sağlam durun memleketin size ihtiyacı var”, “İyi ki siz varsınız”, “Siz olmasaydınız Türkiye'de birçok şey değişmeyecekti”…

“TÜRKİYE'DE GÜNDEMİ İYİ PARTİ BELİRLİYOR”

Bugün Türkiye'de gündemi belirleyen İYİ Parti ve bizi çok iyi çalıştırmayı başaran genel başkanımız var. Hiçbir zaman bize “Sahaya çıkın partiyi halka anlatın” demedi. Kendisi hiç oturmadı. Bize sağladığı en büyük motivasyon bu.

“YAKASINA PARTİ ROZETİNİ TAKAN HERKESLE AYNI SORUMLULUĞU PAYLAŞIYORUZ”

Rozeti taktıktan sonra sizlere de büyük sorumluluk düşüyor. Yakasına partimizin rozetini takan her arkadaş bizimle aynı sorumluluğu taşıyor. İYİ Parti'yi anlatın. Ve deyin ki “Gelin birlikte Türkiye'yi arzu ettiğimiz noktaya birlikte taşıyalım”.

“KÖRÜ KÜRÜNE BİR MUHALEFET ANLAYIŞIMIZ YOK”

“Silivri'nin problemleri İstanbul'un ortak sorunları. Bunlara çözüm üreteceğini anlatın” diye partililere seslenen Kavuncu, “Salgında mağdur olan esnaf ve işletmelere devletin yeterli desteği sunamadığını savunuyoruz. Haksızlık yapmadan eleştirmek lazım yine de. Her ülke vatandaşına destekte bulundu. Hükümetin yeterli desteği yapmadığını söylerken körü körüne muhalefet yapmıyoruz. Dünyadaki 180 ülkenin ortalama vatandaşına dağıttığı maddi yardım milli gelirinin %12'si. Bu rakamın arttığı da azaldığı ülkeler de var. Türkiye'de bu rakam % 1,1” şeklinde konuştu.

“TURİZME DEVLET TEŞVİKİ GEREK”

Döviz mevduat rezervi üzerinden Hükümet eleştirilerini sürdüren İYİ Parti İl Başkanı turizm gelirlerinin önemine işaret etti, sektöre devletin teşvik uygulaması gerektiğinin altını çizdi.

“SÖZ SAHİBİ OLDUĞUMUZDA SİLİVRİ'NİN TÜM SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ”

“Denetlenebilir, şeffaf, hesap verebilen, milletini düşünen, liyakati gözeten bir anlayışla yönetildiğinde Türkiye dünyadaki büyük sermayedarların yatırım yapabileceği bir ülke ama güven veren iktidar gerek” diyen Kavuncu, Silivri'nin de kentsel dönüşüm, yeşil alan eksikliği, spor tesisleri, park alanları eksikliği gibi ihtiyaçlarının farkında olduklarını ve çözüm üretebilecek parti konumunda bulunduklarına işaret ederken, “Bunları anlayan, düşünen bir siyasi partiyiz. Söz sahibi olduğumuzda bunları çözeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

HÜRHABER