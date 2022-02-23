'Rüşvet' iddialarına İlçe Başkanlığından açıklama

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı, partisinin belediye meclis üyesi Orhan Çalışkan hakkında çıkan rüşvet iddialarına yönelik yazılı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;

"Son günlerde ilçemizde faaliyet gösteren yerel basın gündeminde yer alan ve partimiz meclis üyeleri Orhan Çalışkan, Kenan Değdaş ve Av. Hacer Yıldırım’ında içinde olduğu kişisel ticari ilişkilerle ile ilgili birtakım iddialar ortaya atılmış ve bu iddialar haber ve köşe yazılarına konu edilmiştir.

Söz konusu iddiaların aydınlanması, partimizin kurumsal kimliğinin korunması ve bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması adına AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı olarak söz konusu olayda ismi geçen meclis üyelerimizden parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereği gerekli bilgi ve açıklama talep edilmiştir.

Bugüne kadar partimiz bünyesinde görev yapan hiçbir yönetici, meclis üyesi, vs.nin partimizi zan altında bırakacak girişimlerde bulunmasına müsaade edilmemiştir ve bundan sonra da edilmeyecektir.

Yapılan haberlerde ismi geçen ve iddiadan ibaret olan konu organize bir şekilde partimizle ilişkilendirilmiş ve partimizin kurumsal kimliğine yönelik bir saldırı hedeflenmiştir. Kurulduğu günden bu yana kurumsal yapısı içerisinde hiçbir kanunsuzluğu, hukuksuzluğu, şaibe veya belirsizliği barındırmayan ve fırsat vermeyen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Silivri İlçe Başkanlığı olarak hiç kimsenin şüphesi olmasın ki konuyu hukukun üstünlüğü, etik değerler ve şeffaflık ilkesinden asla vazgeçmeden takip ediyor olacağımızın, açık ve şeffaf bir şekilde konuyla ilgili bilgi paylaşacağımızın bilinmesini isteriz."