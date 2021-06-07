Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü: “İBB’nin kararını kabul etmiyor, metromuza dokundurtmuyoruz”

İBB tarafından verilen Sancaktepe-Yenidoğan metro hattının kapatılma kararı sonrası AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. Ejder Batur ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, çalışmaların durdurulduğu alana gelerek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kazı çalışmalarına başlanan Sancaktepe Yenidoğan metro hattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı alanına beton dökülerek iptal edildi. Metro inşaatına hafriyat döküldüğü anlarda çekilen görüntüler sosyal medyada tepkilere neden olurken, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. Ejder Batur ve Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Döğücü ise metro çalışmalarının durdurulduğu alana gelerek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Durdurulan metro çalışması sonrası verilen karara ilişkin konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Bugün burada sizlerin de tanık olduğu ve yılların emeği olan metro hattının kapatılması üzerine sizlerle bir araya geldik. Şu an bu noktada Sancaktepe halkı için oldukça fazla önem taşıyan bir çalışmanın üzerine toprak örtülüyor. Bu atılan toprak sadece metro alanında değil Sancaktepe halkının hayallerine de atılmış bir topraktır. Biz, İBB’nin verdiği bu kararın karşısında durmaya devam edeceğiz. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilçemizi ziyarete geldiğinde kendisine buradaki metro ile ilgili beklentileri uzun uzun anlattık. İBB Başkanı İmamoğlu bu taleplerimiz karşısında yine bahaneler üretti. Bizler Bu hattın kapanmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Biz verilen kararı kabul etmiyor metromuza dokundurtmuyoruz. Bizim İBB ile ortak yürüttüğümüz ve sonrasında durdurulan birçok projemiz var. Belediyemizin hemen yanında bulunan otopark İBB tarafından gereksiz görülerek yıkıldı. Sancaktepe Belediyesi olarak biz oraya yapmaya devam edeceğiz. Bizim size ihtiyacımız yok. Kendilerinin yapmadığı bizlerin ise yapmaya çalıştığı projelerde de davalar açarak vazgeçirmeye çalışıyorlar. Sancaktepe’ye kazanamadık diye mi yapıyorsunuz bunları? Sancaktepe cezalandırıyor musunuz? Biz dışarıdan gelen

tüm müdahalelere rağmen çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Yeni bir hafriyat döküm alanı oluşturma projeniz midir?”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Ejder Batur, “Bugün burada hepinizin bildiği üzere 2 yıldır görevde olan CHP’li İBB yönetiminin akıllara zarar icraatlerinden birinin daha gerçekleştiği, açılan metro inşaat alanlarının hafriyatlarla kapatıldığı bir metro hattına ev sahipliği yapan Sancaktepe ilçemizdeyiz. Biz de bugün burada AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın cevabını beklediği bazı soruları İBB yönetimine soracağız. Kentsel dönüşüm için yılda 20 bin konut üreteceğiz vaadiyle yola çıkıp 2 yıl içerisinde bunu sıfır olarak gerçekleştirmek gibi büyük bir törenle ancak musluk açabilme icraatlerini gerçekleştiren CHP’li İBB yönetimi bu hizmet anlayışını daha ileri bir noktaya getirerek maalesef Sarıgazi Taşdelen - Yenidoğan metro hattının açılan tünel ve şaftlarını toprakla kapatmıştır. Bunu da büyük bir pişkinlik içerisinde açıklamaya çalışmaktadır. İBB yönetimine soruyoruz. Bu metro hattını hafriyatla doldurarak kapatma eyleme sizin yeni bir hafriyat döküm alanı oluşturma projeniz midir? Bir önceki dönem kendi öz kaynaklarımızla başlatmış olduğumuz Bu metro inşaatı hattını seçimden önce ’İstanbul’un kaynakları İstanbul’a yeter’ diyerek çıkıp yola çıkıp 2020 mali yılı bütçesi içerisinde 6 milyar 800 milyon öz kaynak geleceğinizi vaat edip sadece 2 milyar 800 milyonunu gerçekleştirerek sınıfta kaldığınız öz kaynak yetersizliğinizden mi bu metro hattını kapattınız?” dedi.