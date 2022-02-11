SANKON’dan Kazakistan ve Burkina Faso açıklaması

Kazakistan’da ilan edilen OHAL ve Burkina Faso’da hükümete yapılan darbe sonrası Sanayiciler, İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) yazılı açıklamada bulundu. SANKON, bir an önce her iki ülkenin de normale dönmesi temennisinde bulundu.

Kazakistan’da sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılması sebebiyle ülkede şiddetli protestolar başlaması üzerine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bütün ülkede OHAL ilan etti. Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Arslan, yapmış olduğu açıklamada, “Dost ve kardeş ülke Kazakistan’daki protesto eylemleri ve olayları yakından takip ediyor ve büyük bir endişeyle izliyoruz. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere çok önem veriyoruz. Bir an önce Kazakistan’da hayatın normale dönmesini bekliyoruz” dedi.

SANKON üyesi çok sayıda şirketlerinin Kazakistan’da yatırımları olduğunu ifade eden Arslan, SANKON Yönetim Kurulu ve üye şirketleri olarak, her zaman dost ve kardeş ülke Kazakistan’ın ve halkının yanında olduklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Bati Afrika ülkesi Burkina Faso’da geçtiğimiz hafta bir grup asker, Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore’yi tutuklayarak ülke yönetimine el koydu.

Burkina Faso’da gerçekleşen bu eylem sonrası konuya ilişkin açıklama yapan SANKON Genel Başkan Yardımcısı İsa Güngör, “SANKON yönetim kurulu olarak ülkelerde gerçekleşen her türlü darbe girişimlerini kabul etmiyoruz. Ülkelerde yönetim değişiklikleri seçimlerle demokratik yöntemlerle olmalıdır. SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile Burkina Faso arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Türk şirketleri olarak dost ve kardeş ülke Burkina Faso’da hayatın tekrar normale dönmesini bekliyor, dost ve kardeş ülke Burkina Faso’daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ülkede demokratik bir hükümet kurulduğu takdirde Türk şirketleri olarak yatırımlar yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.