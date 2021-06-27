Sarıyer Belediye Başkanı Genç’e tepki

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Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, gece Bahçeköy’de çöken binanın enkazında kendisine tepki gösteren bir grup vatandaş ile karşı karşıya geldi. Genç, "Şarlatanlığa gerek yok, senin kim olduğunu biliyorum, kahpelik yok" diyerek vatandaşa tepki gösterdi.

Sarıyer Belediye Başkanı Genç’e tepki
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Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, gece Bahçeköy’de çöken binanın enkazında kendisine tepki gösteren bir grup vatandaş ile karşı karşıya geldi. Genç, "Şarlatanlığa gerek yok, senin kim olduğunu biliyorum, kahpelik yok" diyerek vatandaşa tepki gösterdi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, gece Bahçeköy’de çöken binanın enkazına gelerek incelemelerde bulundu. Bu sırada bir grup vatandaş Şükrü Genç’e tepki gösterdi. Tepkilere sinirlenen Genç, "Şarlatanlığa gerek yok, ben senin kim olduğunu biliyorum. Kahpelik yok" ifadelerini kullandı.
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