Tahran, Azerbaycan’ı Moskova’ya şikayet etti

Azerbaycanlı analist Elhan Şahinoğlu, İran’ın Moskova’ya giderek Azerbaycan’ı şikayet ettiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesini değerlendiren Şahinoğlu, Lavrov’un Abdullahiyan ile görüşmeden önce ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Lavrov’un Tahran ile Washington arasında arabuluculuk yapmaya çalıştığını, Rusya’nın İran’ın nükleer programıyla ilgili yeni bir anlaşma imzalamakla ilgilendiğini vurgulayan Şahinoğlu, "Ancak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve muhafazakar ekibi, Washington’un yeni bir nükleer anlaşma imzalaması için şartlar belirledi. Bu koşulların temelinde İran’a yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması yatmaktadır. Washington buna hazır değil. Bu nedenle, yeni bir nükleer anlaşmanın imzalanması bu yıl gerçekleşmeyebilir. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da Moskova’da Azerbaycan hakkında şikayette bulundu" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın, "İran, Rusya’nın bölgedeki sınırların değişmesine, teröristlerin ve siyonistlerin varlığına sert tepki vermesini bekliyor" açıklamasına değinen Şahinoğlu, "İran Dışişleri Bakanının ’sınır değiştirirken’, ’terörist’, ’siyonist’ derken Azerbaycan’ı kastettiği açık. Azerbaycan işgal edilen topraklarını kurtardı ve Ermenistan’la sınırda Görüş-Gafan yolunun 21 kilometrelik kısmını kontrol altına aldı. Tahran bunu bir ’sınır değişikliği’ olarak görüyor. Ancak Azerbaycan kendisine ait olanı aldı. İlginçtir ki, Ermenistan’ın kendisi Görüş-Gafan yolunun 21 kilometresinin Azerbaycan’a ait olduğunu kabul etmesine rağmen, Tahran ’sınırların değiştirilmemesi’ konusunda ısrar ediyor. Savaş sırasında Tahran, Batılı ülkelerin düşman olarak gördüğü bazı merkezlerine katıldı ve Azerbaycan tarafında ’teröristlerin’ savaştığını duyurdu. Savaştan sonra Batı’da ve Rusya’da ’terörizm’ konusu unutulmuş olsa da, Tahran bu ’konuyu’ canlandırmaya ve konuyu Azerbaycan’ın aleyhine gündeme getirmeye çalışıyor. Son olarak, ’siyonistlere’ gelince, Tahran, İsrail’in izlerini Azerbaycan’da aramaya devam ediyor" diye konuştu.

Şikayetler işe yaramayacak

Rusya’nın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın çizilmesine itiraz etmediğini aktaran Şahinoğlu, şunları kaydetti:

"Aksine hem Bakü’ye hem de Erivan’a bu konuda teklifler gönderdi. Tahran, Moskova’ya ’sınırın dokunulmaz olduğunu ve işgal öncesi durumunda kalması gerektiğini’ söylemek istiyor. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan ile birlikte bunun gerçeklikten uzak olduğunu anlıyor. Bölgede ’teröristler ve siyonistler’ olduğu iddiasına gelince, Kremlin bu konuda Tahran’ın yanında yer alamayacak. İsrail Rusya’nın dostudur ve Tahran’ın iki ülke arasındaki ilişkilere verdiği zarar işe yaramaz. Eskiden Ermeni yetkililer Azerbaycan’ı şikayet etmek için Moskova’ya giderlerdi. Şimdi onlara İranlı yetkililer de katılıyor. Ancak Ermenilerin şikayetleri işe yaramadığı gibi İranlıların şikayetleri de Tahran’a fayda sağlamayacaktır. Rusya-Azerbaycan ilişkilerinde soru işaretleri olsa da Kremlin, Azerbaycan’la ilişkileri başkalarının yanlış suçlamaları üzerinden germeyecek."