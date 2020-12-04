CHP Silivri İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kıymetli Silivrililer;

Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Silivri’mizin Kavaklı Mahallesi 3310 parselde bulunan 172 dönüm arazi bugün resmi gazetede yayınlanan bir karar ile iktidara yakınlığı ile bilinen bir firmaya “tahsis” edilmiştir.

İçerisinde mahallenin tek futbol sahası olan Kavaklı Futbol Sahası, Park ve Silivri Belediyesi’ne ait deponun da bulunduğu arazi tank palet fabrikasının Katarlılara satışında önemli bir rol oynayan Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’ın sahibi olduğu Maxicells İlaç Sanayi Anonim Şirketine peşkeş çekilmiştir.

İlçemize istihdam sağlayacak, katma değer üretecek, ileri teknoloji kullanacak hiçbir yatırımın karşısında değil yanında olduğunu belirtmek isteriz. Lakin bu alanın adı geçen firmaya verilmesini bir “tahsis” değil “peşkeş” olduğunun farkındayız.

Peşkeş diyoruz çünkü,

Kavaklı Mahalle’mizde arsa rayiç değerleri ortada iken mevcut yerin tahmini fiyatı yaklaşık 350 Milyon Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır. Firmanın bir gecede çıkarılan kararname ile bu arazinin tahsisi için devletimize ödeyeceği para ise sadece sabit yatırım bedelinin binde biri kadardır. O da 4 Milyon 700 Bin Türk Lirası’na karşılık gelmektedir. Yani 345 Milyon 300 Bin Türk Lirası Sancak Grubuna “peşkeş” çekilmiştir.

Değerli Silivrililer,

Kavaklı mahallemizde tahsisi gerçekleştirilen yeri geçtiğimiz dönem bizler üniversite arazisi ve hali hazırda üzerinde Kavaklı futbol sahasının da bulunması ve Kavaklı ile özdeşleşmiş yağlı güreşlerin daha iyi şartlarda yapılmasını sağlamak amacı ile spor alanı olarak uzun uğraşlar sonucu imar planlarına işletmiştik. Şimdi ise arazi üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından plan değişikliği yapılarak, tahsis amacına uygun olarak “sanayi” alanı olarak değiştirilecek. Yıllarca üniversite alanı olarak özellikle “Tarım Üniversitesi” alanı olarak planlanmış ve iki üniversitenin talip olduğu çok kıymetli olan bu yerin bu şekilde peşkeş çekilmesini kabul etmiyoruz. İlçemizde sanayi alanı olarak adı geçen yere çok yakın Ortaköy, Selimpaşa ve Çanta sanayi alanları varken yerleşim yerlerinin göbeğine bu tesisin yapılması halk sağlığı adına ne kadar doğrudur?

İstanbul’a 30 km mesafede E-6 altı karayoluna cephe çok değerli olan bu arazinin iktidar yandaşlarına peşkeş çekilmesinin yerine buranın sanayi değil planda ön görüldüğü gibi üniversite, spor ve park alanı olarak kalması gerekir.

Geçtiğimiz yıllarda çalışmaları başlayan, bugün de yeniden gündeme gelen Silivrili sanayicilerimiz ile görüşülerek Silivri Belediyesi ve Silivri Sanayici İş Adamları Derneği tarafından hazırlanan üç tane “Islah Organize Sanayi Bölgesi” çalışmamız bulunuyor. Bakanlıktan onay bekleyen bu “Islah Organize Sanayi Bölgeleri” tamamlanmış olsa Sanayi arsası ihtiyacı da buralardan çok rahatlıkla karşılanabilir.

Bu arazinin amacı dışında kullanılması bölgeye, tarım arazilerine karşı bir cinayettir. Tarım değeri düşük, istihdam ihtiyacı yüksek sanayi bölgelerinde yerler mevcut iken planlara özellikle Tarım Üniveristesi olarak düşünülerek Üniversite alanı olarak işlenen İstanbul’un yanı başında tarımın geliştirilmesine katkı sunacak yerler bir kararname ile heba ediliyor. Silivri’nin ortak geleceğine, bilime ve hemşerilerimizin yaşam alanı olarak ayrılmış bu yer “üçe beşe” bakmadan iktidar yandaşlarına peşkeş çekiliyor.

Hatırlatırız ki tahsisin gerçekleştiği firmanın sahibi koronavirüs ile mücadeleye başladığımız dönemlerde halkımız yaptıracak test bulamazken 125 tane test alarak ofisinde eşe dosta dalga geçercesine test yaparak video çekmişti. Kaldı ki tahsis gerçekleştirilen Maxicells İlaç Sanayi Anonim Şirketi Avrupa'dan Türkiye'ye bir yıldan az kullanım ömrü olan kan ürünü sokulmasının yasak olmasına karşın; kullanım ömrü üç ay olan ürünleri ithal ettiği ortaya çıkmıştı. Halk sağlığına bu denli uzak olan bir firmaya bu derece değerli bir yeri peşkeş çekmek Silivri halkına ve Silivrililerin ortak geleceğine ihanet değil de nedir?

Şimdi tüm Silivri Kamuoyunun huzurunda sormak isteriz;

1) Söz konusu alan Endüstri Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddelerince ne zaman tespit edilmiştir?

2) Söz konusu alan Endüstri Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddelerince ne zaman kurula sunulmuştur?

3) Söz konusu alan ile ilgili ÇED süreci ne zaman başlamış, ne zaman tamamlanmıştır?

4) Arazinin tahsisi ile ilgili Silivri Belediyesi’nin bilgisi var mıdır?

5) Silivri Belediyesi’nin bilgisi yoksa planlara üniversite alanı olarak işlenmiş bu yer ile ilgili bir girişimi olacak mıdır?

6) Silivri Belediyesi’nin bilgisi varsa kamuoyundan bu bilgiyi saklayarak neyi hedeflemiştir?