Taner Yıldız: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la beraber yaptığımız bir ekip çalışmasıdır”

Geçmiş dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bursa’da yapılan teşkilat için eğitim programını değerlendirerek, “Birçok arkadaşımızın farklı başlıkları var. Farklı sektörlerde Türkiye’nin değişen yüzünü, büyüyen yüzünü, bu ülkenin iradesine konan güçlü iradenin adı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la beraber yaptığımız bir ekip çalışmasıdır” dedi

AK Parti Genel Merkez AR-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından 81 ilde üç ana kademe olarak başlatılan teşkilat içi eğitim programının Bursa ayağı 20-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştiriliyor. İl ve ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlıklarına bağlı yöneticilerin katılımları ile gerçekleştirilecek olan teşkilat içi eğitim programlarında konuşan geçmiş dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Bizim AR-GE ve Eğitim Başkanlığımızın, Türkiye’nin 81 ilinde düzenlemiş olduğu ve yaklaşık 100 bine yakın teşkilatımızın ana kademesiyle beraber katıldığımız son derece proaktif bir programdan bahsediyoruz. Birçok katılımcı arkadaşımız var. Bugün Bursa’dayız. Bugün ve yarın düzenlenecek, sabahtan akşama kadar hep beraber olacağımız bir programdan bahsediyoruz. Önceki haftalarda Erzurum, Van, Niğde, Nevşehir gibi illerde düzenlenen programlara katılmıştık. Yurtiçi ve yurtdışı programlarda devam ediyoruz. Birçok arkadaşımızın farklı başlıkları var. Farklı sektörlerde Türkiye’nin değişen yüzünü, büyüyen yüzünü, bu ülkenin iradesine konan güçlü iradenin adı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la beraber yaptığımız bir ekip çalışmasıdır. Bu programa katılmış olmaktan son derece memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Biraz sessiz devrimden bahsetmek istiyorum. Alışmaya alıştığımız bazı şeylerin zamanla farkına varamadığımız konuların dominant bir şekilde bunları hatırlamak amacıyla konuşacağız. Burada teşkilatımızla beraber dertleşeceğiz. Varsa önerileri, eleştirileri, tavsiyeleri veya soruları almış olacağız" diye konuştu.