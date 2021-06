Tarihi projenin temeli atıldı

Kanal İstanbul Projesinin temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Kanal İstanbul’a İstanbul’un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz” dedi. CHP’nin bugüne atılan her adımın önüne kesmeye çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi de Kanal İstanbul’a karşı çıkıyorlar. Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Biz geliyoruz, geldiğimizde bilesiniz ki ödeme yapmayacağız diye. Bankaları tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir ya. Devletlerde devamlılık esastır. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan iken 27 Nisan 2011’de "çılgın proje" olarak kamuoyuna duyurduğu Kanal İstanbul projesinin temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin gerekliliğini anlatarak projeye karşı çıkanları eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Bugün ülkemizin gelişmesi için atılan adımlara bir yenisini daha ekliyoruz. Rahmetli Menderes, Rahmetli Özal, Rahmetli Erbakan, Demirel gibi sembol isimlerin ruhlarını bir kez daha şad ediyoruz. Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temelini atıyoruz. Bundan 11 yıl önce milletimizle paylaşmıştık. Türkiye’nin bu süreçte yaşadığı iç ve dış badireler sebebiyle projenin ilerlemesi biraz gecikti. İşte bugün tüm hazırlıkları tamamlayıp proje kapsamında ilk temeli atmak için bir aradayız. Sazlıdere Barajı’ndayız Gecikmeli de olsa bugün bu temeli nasıl atıyoruz” dedi.

“İstanbul Boğazı’nın güvenli geçiş kapasitesi 25 bindir”

Kanal İstanbul’un gerekliliği konusuna değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Boğazı en kalabalık gemi trafiklerinden birine sahiptir. 1930’larda yılda ortalama 3 bin gemi geçiyordu. Günümüzde bu rakam 45 bine ulaştı. Sadece şehir içi yolculuklar için 54 iskelede 500 bin kişilik insan trafiği söz konusudur. Boğazda hem kuzey, güney, doğu, batı istikametinde her sınıftan ve kapasiteden yoğun gemi trafiği yaşanıyor. Petrolden organik ürüne kadar çok farklı türden yük taşıyan gemilerin kaza yapmaları durumunda denizdeki doğal hayat da çok büyük tehlikeye giriyor. Karaya çarpmaları halinde kültürel miras zarar görüyor, yıkım ve yangınlarla karşılaşabiliyoruz. Yaşı ilerlemiş olan İstanbulluların boğazda haftalarca yanan petrol gemilerinin görüntüleri mutlaka vardır. Z kuşağı gençlere sesleniyorum. Bütün bu olanlar bitenler 19-20 yıldır bu ülkede iktidarda olan bizler neleri gerçekleştirdik, hangi adımları attık, bilmeniz gerekiyor. Geçtiğimiz yılın ilk aylarında Kabataş’ta sürüklenen Rus savaş gemisinin endişesini unutmadık. Büyük gemilerin geçişi için boğazın kapatılmak zorunda kalınması ciddi zaman kayıplarına yol açıyor. Yapılan projeksiyonlar 2050 yılında boğazdan geçecek gemi sayısının 78 bini bulabileceğini gösteriyor. İstanbul Boğazı’nın güvenli geçiş kapasitesi 25 bindir” diye konuştu. “

“İstanbul’un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz”

“İstanbul Boğazı kirlilikten dolayı alarm zilleri vermeye başlayalı çok oldu” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Müsilajla ilgili bakın Marmara ne durumda. Felaket dimi. Boğazı gemi geçişlerine kapatamayacağımıza göre yeni kanal inşaasını gündeme getirdik. İstanbul’un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Kanal İstanbul projesiyle amacımız her şeyden önce İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Güvenlik altına almak için de bu projeye ihtiyaç vardır. Gemi trafiğinin hafifletilmesi, seyir zorluğundan kaynaklanan sıkıntıların ortadan kaldırılması da projenin amaçları arasında yer alıyor. Proje kapsamında yer alan 500 bin kişi kapasiteli yerleşim alanları, depreme hazırlık için gereken alternatif yer alanları oluşturulmasındaki eksikliğimizi de kapatacaktır. Pek çok faydayı aynı anda sağlayacak bir projedir” dedi.

“Kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola böyle çıkılmıştır”

Projenin duyurulduğu 27 Nisan 2011 tarihinden itibaren proje en ince detayına kadar çalışıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Güzergah, sondaj, ön proje, etüt proje, ÇED süreci yürütüldü. Birileri kendi yetki alanlarında olmayan hususlarla ilgili bize sorulmadı diye sızlanıyorsa projenin her aşaması hukuka ve bilime göre yürütüldü, tamamlandı. Bize sorulmadı diyenlere sesleniyorum. Kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola böyle çıkılmıştır” ifadelerini kullandı.

“Sizleri dinlemiş olsaydık Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi hiçbir proje yapılmazdı”

Projeye karşı çıkanları eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ülkede bugüne kadar dikili ağacınız yok. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yaptık. Kanal İstanbul için nasıl çıldırıyorsanız orada da öyle çıldırdınız. Marmaray’ı yaptık, yine önümüzü kesmeye çalıştınız. Çılgınlar gibi ama yaptık. Avrasya Tüneli’ni yaptık, Osmangazi’yi yaptık. İstanbul, İzmir yolunu yaptık. Önünü kesmek istediniz. Sizleri dinlemiş olsaydık bunların hiçbiri yapılamayacaktı. Birinci köprü, FSM’de de aynı şeyleri yaptınız. Dinlemedik ve dedik ki, kervan yürür ve kervan yürüdü. Bu hususlarda en küçük bir eksiklik, yanlışlık olsaydı şimdiye kadar çoktan ortaya çıkardı” ifadelerini kullandı.

“Bay Kemal, biz neyi nerede kiminle yapacağımızı çok iyi biliriz, bu çeşme açılış, musluk takma töreni değil”

Kanal İstanbul güzergahının 5 ayrı alternatif arasından en makul olanın seçildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sadece proje çalışmalarında 11 üniversiteden 204 uzman görev yaptı. 304 ayrı yerde 17 bin metrenin üzerinde sondaj, 248 adet jeofizik etüt gerçekleşti. Modellemede 35 ayrı ülkeden 3 bin 500 kişi görev aldı. Bay Kemal, biz neyi nerede kiminle yapacağımızı çok iyi biliriz. Bak bu çeşme açılış töreni değil, musluk takma töreni de değil. Dünyada örnek kanallardan birinin temelini atıyoruz. Kanaldan geçecek gemi boyutları ve trafik kapasitesi boğazdakinin yüzde 99’unu karşılayacak şekilde tespit edildi. Buna göre kanalın uzunluğu 45 kilometre. Genişliği minimum 275 metre, derinliği 21 metre olarak belirlendi. Bir başka ifade ile 275 metre uzunluğa kadar petrol tankerleri ve 350 metrelik konteyner gemileri bu kanaldan geçebilecek. Bunları İstanbul’dan kazasız belasız geçirmek kolay iş değil. Her an her türlü riski taşıyorlar. Yapılan etütler Kanal İstanbul’daki gemi trafiğinin 13 kat daha güvenli gerçekleşeceğini gösterdi. Toplamda 6 köprü inşaa edilecek. Mevcut karayolları için kanalın üzerinden köprüyle geçiş öngörülüyor. Demiryolu, temiz su, atık su gibi 25 altyapı projesinin tamamı da kanal kazılmadan tamamlanacak şekilde hazırlandı. Karadeniz çıkışının hemen sağında konteyner alanı ve lojistik merkezi olacak. Tam Karadeniz’e çıkıyoruz ve lojistik merkezi, muhteşem bir liman. Karadeniz çıkışının solundaki alan yenilebilir enerji alanı İstanbul’a değer katacak. İki tarafına planlanan 500 bin nüfuslu yerleşim alanı da İstanbul’daki baskıyı ortadan kaldıracağını inanıyoruz. Belki de dünyanın en çevreci projesi olarak hayata geçirilecektir” dedi.

“CHP nasıl ön keseriz diye çalışmalar içindedir, genç nüfus bunu bilmiyor”

ÇED raporlarını rahatlıkla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verebileceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nihayet kanalın ilk köprüsünün temelini atma aşamasına geldik. Hem kanal üzerindeki diğer köprüleri, altyapı deplase çalışmalarını, kanal kazısını başlatacağız. Kanal İstanbul’u yaklaşık 15 milyar dolarlık maliyetle 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Gemilerden sağlanacak gelir, liman ve diğer unsurlardan elde edilecek kazançla Kanal İstanbul kendi kendini finanse edecektir. Devletin kasasından kesesinden 5 kuruş çıkmadan dünya çapında bir esere daha kavuşulacaktır. Aziz milletim Cumhuriyet’in kuruluş döneminde başlatılan kalkınma hamleleri kısa sürede varlığını sürdüren zihniyet tarafından engellenmeye çalışılmıştır. Başlatılan projelerin önü bu zihniyet tarafından nasıl kesildiğini biliyoruz. Kim bu, evet CHP. Atılan her adımın önünü kesmiştir. CHP nasıl ön keseriz diye çalışmalar içindedir. Genç nüfus bunu bilmiyor. 19 yıl önce yaptıklarımızı da bilmiyor. Yapılan bölünmüş yollar maalesef genç kuşak tarafından bilinmiyor. 6 bin kilometreden alınan yollar 27 bin kilometreye geldi ama genç kuşak bunları bilmiyor. Rahmetli Menderes Vatan Caddesi’nin de bulunduğu bulvarları açarken "Buraya uçak mı indireceksiniz" diye karşı çıktılar. Aşık Veysel gibi biz dağları deldik. GAP gündeme geldiğinde milletin hakkını yiyecekler diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Keban Barajı’nda üretilecek enerjiyi toprağa mı vereceksiniz diye eleştirdiler. İstanbul Boğazı üzerinde inşa edilen birinci köprüye buradan mutlu azınlık geçecek diye karşı çıktılar. Bittiğinde ilk kendileri geçtiler. Rahmetli Özal’ın köprü projesine hep karşı çıktılar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü kulesi için artık iki beton kuleden ibaret diyenler de bunlardır. Sabiha Gökçen genişletilirken CHP’nin başındaki zat uçağın inmediği yere havalimanı yapıyorlar demişti. Sabiha Gökçen en etkili havalimanlarından biri haline geldi. Yeni havalimanımıza da çalmadık kara kalmamıştı. Dünyanın ilk 3 havalimanından biri oldu. Ey CHP sizin gidecek yeriniz yok. Basiretsiz bu zihniyete rağmen projeleri yaptık. Şimdi de Kanal İstanbul’a karşı çıkıyorlar. Devlet adabını bile hiçe sayarak akıllarına ne gelirse söylüyorlar. Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Biz geliyoruz, geldiğimizde bilesiniz ki ödeme yapmayacağız. Bankaları tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir ya. Devletlerde devamlılık esastır. Bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Siz nasıl devlet yönetimine talipsiniz. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları öğren. Bunlar tam manasıyla çaylak. Ödeme yapmazmış, bankalara ödeme yapmazmış. Milletimiz CHP kafasına kalsa, ülke ne baraj, köprü ve fabrikalara kavuşamayacağını bildiği için söylenenleri ciddiye almıyor” diye konuştu.

"Dünyayı kendimize hayran bırakacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemize ve milletimize eser kazandırma mücadelesini sürdüreceğiz. Yatırım yaparak, üreterek, istihdamı artırarak potansiyelimizi son sürat harekete geçirerek büyük ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bizim referansımız 84 milyon vatandaşımızın her birinin hayat kalitesini yükselten, geleceğini aydınlatan başarılara imza atmamızdır. Kanal İstanbul bu atılım zincirinin yeni bir halkasıdır. Fatih, İstanbul’u fethederken gemileri karadan yürüterek dünyayı kendine hayran bırakmıştır. Marmara ve Karadeniz’i yeni bir boğazla Kanal İstanbul’la birbirine bağlayarak dünyayı kendimize hayran bırakacağız. Rabbim kazadan beladan uzak 6 yıl içerisinde burayı tamamlamayı bize nasip etsin istiyorum.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, proje için dualar etti. Yapılan dualarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer protokol üyelerinin butona basmasıyla tarihi projenin temeli atıldı.