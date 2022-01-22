TBMM Başkanı Şentop: “Ukrayna-Rusya arasındaki sorunlar çözülmezse sonuçlar hayırlı olmaz”

Beyoğlu Sohbetleri’ne konuk olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Ukrayna-Rusya arasındaki sorunlar çözülmezse ülkemiz için de, iki ülke için de sonuçlar hayırlı olmaz” dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Beyoğlu Sohbetleri, Pera Palace Hotel’de gerçekleştirildi. Korona virüs salgını dolayısıyla bir süre ara verilen Beyoğlu Sohbetleri’nde gündeme dair önemli konular samimi bir ortamda konuşuldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un konuk olduğu program, açılış konuşmalarının ardından soru cevap şeklinde devam etti. Programın açılış konuşmasını Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yaptı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın ve konukların yönelttiği soruları yanıtlayan TBMM Başkanı Şentop, “Tarihin akışını bir nehre benzetecek olursak bazen büyük bir sükunet içerisinde akıyor, bazı zamanlarda akışın daraldığı noktalarda çok daha süratle gidiyor, debisi artıyor. 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başlarında böyle bir dönem yaşanmış. Birinci Dünya Savaşı’nda milli mücadelemizin başarılarından 100 yıl geçmiş şu anda. 100 yıl sonra tarihin aynı hızda aktığını görüyoruz. Çok daha büyük bir değişikliklere gebe bir dönemdeyiz. 20. yüzyılı tarihin içerisinde ara dönem olarak düşünmemiz mümkün. 20. yüzyılın ilk yarısı dünya savaşıyla geçmiş, ikinci yarısı da savaşın galiplerinin şekillendiği paradigmalarla ve kurumlarla geçmiş. 1990’lı yıllardan itibaren savaşın paradigmalarının artık işlemez hale geldiğini görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı’nın galiplerini somutlaştıracak olursak BM’nin 5 tane bünyesi 2’nci Dünya Savaşı’nın galipleridir. Onların karar verici olduğu uluslararası bir siyasi düzenden bahsediyoruz ama o düzen 1990’lardan itibaren hedeflerini gerçekleştiremediği gibi üzerine oturduğu paradigmanın geçersiz hale gelmesiyle sürdürülemez bir durumdadır. İçinde bulunduğumuz dönem birçok konuda yeni şeylerin şekillenmeye başladığı bir dönem” şeklinde konuştu.

“Ukrayna-Rusya arasındaki sorunlar çözülmezse sonuçlar hayırlı olmaz”

Ukrayna ile Rusya arasındaki sorunlar üzerine de konuşan Şentop, “Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin ifadeleri vardı. Sayın Biden’ın açıklamalarına bir tepki gösteriyordu. Büyük ya da küçük ölçekli bir saldırı olursa söylemine cevap olarak, bizler devlet yöneticileri olarak halklarımızın mutluluğu, huzuru işin çalışıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir kişinin huzursuzluğu, üzüntüsü azdır, daha çok olursa çoktur gibi bir değerlendirme yapmak yanlış olur. Huzursuzluğun, saldırının, işgalin büyüğü, küçüğü olmaz. Bunu bir büyük devletin başkanı olarak söylüyorum diyordu ifadesinde. Hakikaten öyle. Tarih geriye dönüp 100 yıl bize göstermiştir ki çatışmalarla, katliamlarla, savaşlarla hiçbir şey elde edilememiştir bugüne kadar, hiçbir sorun çözülememiştir. Bu bakımdan barış içerisinde yaşamak için müzakere, diyalog yoluyla sorunları ele almalıyız. Çoğu zaman bakıyorsunuz ki bir taraftan bir tutum belirleniyor, öbür taraftan başka bir tutum ama bir araya gelindiği zaman çok farklı fikirler de var. Bu sebeple cumhurbaşkanımız bunu daha önce de ifade etmişti inşallah Ukrayna ile Rusya arasındaki şu anki sorunlar, krizler müzakere ve diyalog yoluyla çözülür. Yoksa bölgemiz için de iki ülke için de bunun hayırlı sonuçları olmaz” açıklamasında bulundu.

Programa TBMM Üyesi Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, dini liderler, rektörler, dekanlar ve çok sayıda gazeteci ile yazar katıldı.