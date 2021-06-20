TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Dr. Özlem Türeci ve Dr. Uğur Şahin’e devlet nişanı verelim"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Biontech aşılarının gelmesini sağlayan Dr. Özlem Türeci ve Dr. Uğur Şahin’e devlet nişanı verelim” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Babalar Günü" dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Basın toplantısına TDP Genel Başkan Yardımcısı Gülnur Kamaşak, partinin kurucu üyelerinden Monik İpekel ve Kadın Kolu Başkanı Canan Ceylan da katıldı. Basın toplantısında tüm babaların gününü kutlayan Sarıgül, "Özellikle emniyet güçlerinin, askerlerin ve kahraman şehitlerin babalarını saygıyla selamlıyorum" dedi.

“Baba evinde doğduk, peygamber ocağında büyüdük”

Türkiye Değişim Partisi’nin öksüz, yetim ve şehit çocuklarının babası olduğunu vurgulayan Sarıgül, “Ana, bir evin kucağı, baba ise o evin ocağıdır. Bizler, baba evinde doğduk, peygamber ocağında büyüdük, vatan toprağında yürüyoruz. Baba bir ülkenin direğidir, sancağıdır, vatanıdır. Bugün ülkemizde ne yazık ki birçok baba yokluğun ve yoksulluğun pençesinde, işsiz babalar her yerde. Türkiye Değişim Partisi, sessizlerin sesini duymaya ve Türkiye’nin babası olmaya adaydır” ifadelerini kullandı.

“Dr. Özlem Türeci ve Dr. Uğur Şahin’e devlet nişanı verilsin”

Korona virüs salgınıyla ilgili gelişmeleri de değerlendiren Sarıgül, "Dünya insanlığına büyük katkı veren, ülkemize Biontech aşılarının öncelikli olarak gelmesini sağlayan sayın Dr. Özlem Türeci, sayın Dr. Uğur Şahin’e devlet nişanı verilmesini öneriyoruz” şeklinde konuştu.