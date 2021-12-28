TDP Lideri Sarıgül: “Türkiye dolarla yatıyor, kalkıyor, asıl sorunlarımız yerinde duruyor“

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Sivas’ta partililerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin konuşan Sarıgül, “Türkiye dolarla yatıyor, dolarla kalkıyor. Gözü, kulağı döviz kurlarında yaşıyor. Kur yükseliyor panik oluyoruz, düşüyor bayram yapıyoruz, ama asıl sorunlarımız yerinde duruyor“ dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TDP Sivas İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi. Yapılan basın toplantısında konuşan Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarıgül, “Sivas’ımızın sorunlarını biliyoruz. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı 13 yıldır bitirilmeyi bekliyor. Her alanda daha gelişmiş yapmak, inşallah bize nasip olacak. Türkiye dolarla yatıyor, dolarla kalkıyor. Gözü kulağı döviz kurlarında yaşıyor. Kur yükseliyor panik oluyoruz, düşüyor bayram yapıyoruz, ama asıl sorunlarımız yerinde duruyor. Kura müdahale etmek, ateşi çıkan hastaya aspirin vermektir. Oysa yapılması gereken ateşin neden çıktığını bulmak ve onu tedavi etmektir. Güven olmazsa yatırım olmaz, güven olmazsa eline para geçen dövize koşar. Dolar yükseliyor, olan fakir fukaraya oluyor. Dolar düşüyor, olan yine fakir fukaraya oluyor. Döviz iniyor ama yapılan zamlar yerinde duruyor” dedi.

“Üretim, üretim, üretim diyeceğiz”

Sözlerini sürdüren TDP Genel Başkanı Sarıgül, “Anadolu’yu canlandırmamız, tarım ve hayvancılığı geliştirmemiz, fabrikalar kurmamız lazım. Bunları yapacak olan parti TDP’dir. TDP, ne yapacağını, nasıl yapacağını bilen, vicdanlı ve ehil kadrolardır. TDP olarak, iş başına geleceğiz ve ülke sorunlarını biz çözeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayacağız. Üretim, üretim, üretim diyeceğiz. Neye ihtiyacımız varsa hepsini ülkemizde üreteceğiz. Özel sektörün girmediği alanlara devlet yatırımı yapacağız. İthalatçıdan yana değil, çiftçiden yana olacağız. Çiftçilerin bankalara, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizlerini sıfırlayacağız. İlaç, mazot, gübre ve yem maliyetlerini düşüreceğiz. Tarıma, turizme, teknolojiye, tekstil ve ticarete önem vereceğiz” dedi.