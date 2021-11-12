Türk Konseyi binası açıldı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Sekretaryası Merkez Binası, Sultanahmet’te açıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve konseye üye ülkelerin devlet başkanları katıldı.

Türk Konseyi Sekretaryası Merkez Binası Açılışı Sultanahmet’e gerçekleşti. Açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konseyi üyesi ülkelerin devlet başkanları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve davetliler katıldı. Açılış töreninin ardından Türk Konseyi üyesi ülkelerin bayraklarının göndere çekildi. Törenin ardından çevredeki bir esnaf tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir halı hediye edildi.

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberinde devlet başkanlarının Türk Konseyi Devlet Başkanları 8’inci Zirvesi’ne katılmak üzere Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na hareket etti.