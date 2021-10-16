Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İBB’nin Tuzla’da bitiremediği projeler için ateş püskürdü

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yerel seçimleri öncesi Tuzla’da vatandaşlara vermiş olduğu hiçbir sözü yerine getirmediğini ifade ederek sürekli bahaneler üretmesine sert eleştirilerde bulundu. İmamoğlu’nun seçildiği günden itibaren İBB’yi uyku modu’na aldığını ifade eden Başkan Yazıcı, enkaz edebiyatı yapılmasına da sert tepki göstererek, “Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanlığı’nı kaç yıl yaptı biliyor musunuz? Üç yıl yaptı. Üç yılda merkezi hükümet kaç defa parasını vermedi. Ama Recep Tayyip Erdoğan, bu milleti çöpten çukurdan, çamurdan hepsinden kendi gayreti ve çabası ile kurtardı. Bunları yaptı ki bu millet ülkenin başına getirdi” dedi.

Tuzla Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı Toplantıları’nın 3’üncü Birleşimi 2022 Yılı Performans ve Bütçe görüşmelerinde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yerel seçimleri öncesi Tuzla’da vatandaşlara vermiş olduğu hiçbir sözü yerine getirmediğini ifade ederek sürekli bahaneler üretmesine sert eleştirilerde bulundu.

“Recep Tayyip Erdoğan, bu milleti çöpten çukurdan, çamurdan kendi gayreti ve çabası ile kurtardı”

İBB Başkanı İmamoğlu’nun seçildiği günden itibaren İBB’yi uyku modu’na aldığını ifade eden Başkan Yazıcı, enkaz edebiyatı yapılmasına da sert tepki göstererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı sırada hükümet tarafından paralarının kesildiğini ancak hizmet yapmayı bırakmadığını hatırlatarak, “Dünyada ve yerel yönetimlerde en şaşırılacak cümle ‘Enkaz devraldım’ cümlesidir. Almasaydınız. Hikaye yapmayın lütfen. Bu vatandaşı ya kandırdınız ya da bildiğiniz bir şey vardı. Niye bahane ediyorsunuz. Bulun ve yapın. Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanlığı’nı kaç yıl yaptı biliyor musunuz? Üç yıl yaptı. Üç yılda merkezi hükümet kaç defa parasını vermedi. Merkezi hükümetten E-5 hattını istedi vermedi, parasını istedi yine vermediler. Ama Recep Tayyip Erdoğan, bu milleti çöpten çukurdan, çamurdan hepsinden kendi gayreti ve çabası ile kurtardı. Bunları yaptı ki bu millet ülkenin başına getirdi. Bu iş kolay değil. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Üç yılda yaptı bunları” dedi.

“İBB uyku modunda devam ediyor”

İBB’nin Tuzla’da AK Parti döneminde başlatılan projelerin bile 28 ay geçmesine rağmen hiç birinin tamamlanmadığını örnekler vererek açıklayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzla’da yan yollar bitmedi, köprüler bitmedi, ulaşım sorunları çözülmedi. İBB uyku modunda devam ediyor. Hatta bir yasa vardı, Campbell Yasası; ‘Ne kadar az iş yaparsanız işleriniz o kadar yolunda gider’ Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yasayı uyguluyor sanırım. Ne kadar az iş yaparsanız işler o kadar yolunda gidiyor. Her şey çok müthiş diyor ama 13 bin kişiyi işten atıp, 45 bin kişiyi işe alıyorsunuz. Bir çalışanı dahi işten çıkarmayacağım diye söz veriyorsunuz. Bu hangi nesnel akla uyar bilmiyorum. Bunları hatırlatıp seçimden önce böyle demiştiniz deyince de İBB hemen uyku modundan, sessiz moda geçiyor” dedi.

“Tuzla metrosu için 150 milyon Euro’luk kredi talep edildi”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İBB’nin Tuzla Metrosu için 150 Milyon Euro’luk kredi talep ettiğini belirterek, “Sayın İmamoğlu, seçim zamanı Tuzla’ya gelince şu söylendi, ‘Tuzla Metrosu’nu çok önemsiyoruz. Tuzla Metrosu’nu mutlaka ilk 5 yılda Tuzla’ya getireceğiz. Sadece Tavşantepe Tuzla Metrosu değil, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Tuzla Organize Sanayi’ye Metro Hattı’nı getireceğiz’ dendi. Fakat 2022 performans raporundan söylüyorum, törenler yapıldı. TBM Cihazları açıldı. 580 Milyon Dolar kredi alındı. Bütün bunlarla beraber, duyurular yapıldı. Durdurulmayan metrolar için, ‘Durdurulan metroları başlatacağız’ denildi. Ancak kitapçıklarda farklı farklı tarihler görmeye başladı. Bu biraz düzeltildi. 2024 yılına kadar Tavşantepe’ye kadar bir hat yapılacak. 2024-2029 yılında Tuzla Hattı’nın bitirileceği söyleniyor. Bu kitapçıkta var. Bütçe konusuna baktığımız zaman, İBB 580 milyon Dolar kredi alınca Tuzla Metrosu da vardı içerisinde. Dün İBB Meclisi’nde Tuzla Hattı için 150 milyon Euro daha kredi talep edildi” dedi.

“28 ay geçti yan yol hala açılmadı. İBB Tuzla halkının sabah bir saat, akşam bir saatini alıyor”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzla’daki yan yolları biz seçimlere yetiştirmeye çalışıyorduk. Hala yüzde 70’lerde. İBB Tuzla Halkı’nın sabah bir saat, akşam bir saatini alıyor. Alınan bir işin yapılması gerekiyor. 280 bin Tuzlalı, buradan geçen milyonlarca İstanbullu için şunları bitirin. Tuzla halkı adına istiyorum. 28 ay geçmiş yan yol hala açılmamış. 280 bin Tuzlalı 1-2 saat oralarda zaman kaybediyor. Yan yollar biterse en azından alt ile üst arasında geçişler rahatlayacak. Bitirin şunu artık. Maalesef şunu görüyorum. İBB, uyku modunda, hiç bir şey yok” dedi.

“Tuzla’nın birinci problemi ulaşımdır, bu da İBB’nin meseledir”

Tuzla’daki birinci problemin ulaşım olduğunu ve bunun çözüm noktasının İBB olduğunu belirten Başkan Yazıcı,” Geçen ay itibariyle kamuoyu yoklaması yaptım. Tuzla’da birinci problem ulaşımdır. Bu da İBB’nin meseledir. Eminim, 10 tane 20 tane kamuoyu yoklaması yaptırın Tuzla’da birinci problem ulaşım çıkar. Ulaşım meselesinde, metroyu da yan yolları da, İDO’yu da gündeme getireceğiz. İETT seferlerini de hep birlikte gündeme getireceğiz. İBB, Tuzla’daki İETT hatlarından bir tanesi artırıldı mı? Yoksa azaltıldı mı? Yeni bir hat konuldu mu?” dedi.

“Tuzla’da koku sorunu için ne yaptınız?”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzla’daki koku sorununu hiç gündeme getirmiyorsunuz ama bu sorun artık ortadan kalksın. Tuzla’da katı atık yakma sistemi, 2017 itibariyle başlanmıştı. 2019’a yetiştirilmeye çalışılan projelerden bir tanesiydi. Ama ben bakıyorum yok. İBB Başkanı, ‘Biz bu kokuyu gidereceğiz’ demişti. Zaten yıllara bağlı olarak azalmıştı. Bir Meclis Üyesi arkadaşımız, sosyal medya üzerinden ‘Tuzla’da koku bitti’ dedi. Ne yaptınız da bitti? Tuzla’da koku ile alakalı ne yaptınız? AK Parti döneminde başlayan katı atık yakma sistemi bitmek üzere diye faaliyet kitapçığında gördüm. O bile bitmedi” dedi.