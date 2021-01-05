Ufuk Çapkur, Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanlığı’na atandı

Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanlığı’ndan yapılan devir teslim töreninde eski Başkan Salih Zileli, görevini Ufuk Çapkur’a teslim etti. Devir teslim törenine ilişkin açıklama yapan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım “Ufuk Çapkur’a yeni görevinde muvaffakiyetler diler, görevini devreden Salih Zileli’ye ve geçmiş dönemlerde Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanlığı yapan tüm ülküdaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanı Ufuk Çapkur , görev devir teslim sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Güzel temennilerde bulunan başarılar dileyen tüm ülküdaşlarıma teşekkür ederim” diyerek “Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit YILDIRIM tarafından; Türk İslam ülküsü ilahi kelimetullah davamızın bir neferi olarak Edirne Ülkü Ocakları Başkanlığına atanmış bulunmaktayım. Yıllardır birçok kademesinde görev yapmış olduğum Ülkü ocakları başkanlığına atanmanın onurunu şerefini yaşamanın mutluluğu içerisindeyim. Bugüne kadar Edirne Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini layığı ile yerine getiren bayrağı hiçbir şekilde lekelemeyen ve kutlu davamıza hizmet amacıyla hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan geçmiş dönem Ocak başkanlarımız ve yönetimlerine hizmetlerinden ötürü teşekkür ederim. Biz de bu minvalde bizden sonrakilere aldığımız sancağı şanına yakışır bir şekilde devredebilme düsturu içinde çalışacağız. Ülkü ocakları kurulduğu günden bugüne Türk gençliğinin en büyük teşkilatı olmuş bünyesinde milyonlarca vatan evladı yetiştirmiş köklü bir kurum, milli bir okuldur. Ülkü ocakları milli ve manevi değerlerimize haiz, vatan ve millet sevgisi ile mücehhez yüreklerin toplandığı kutlu bir çatı olarak yarım asırı aşkındır Türk milletinin hizmetindedir. Davamız haktır zaferimiz muhakkaktır diyerek çıktığımız bu kutlu mücadelede Allah yar ve yardımcımız olsun. Edirne’mizin yiğit ve vefakâr bozkurtları iffet abidesi asenaları Ve kıymetli Ülküdaşlarımızla birlikte sancağımızı daha yukarılara taşımak en önemli vazifemiz olacaktır. Güzel temennilerde bulunan başarılar dileyen tüm ülküdaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Devir teslim töreninde Ülkü Ocakları İstanbul bölge başkanı Erhan Özkök, Silivri Ülkü Ocakları başkanı Özgür Bedel ve ülkü ocağı mensupları da hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021, 20:13