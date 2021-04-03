Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu: "Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi’ni yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız"
Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi’nin ilk ray kaynak törenine katıldıktan sonra Pendik Belediyesi’ni ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi. Karaismaioğlu, “Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi’ni yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız” dedi.
Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi’nin ilk ray kaynak törenine katıldıktan sonra Pendik Belediyesi’ni ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi. Karaismaioğlu, “Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi’ni yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız” dedi.
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