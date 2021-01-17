Ülkü Ocakları’nın Eğitim Kalemi Şuşa’da Destan Yazacak

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın açıklaması şöyle: "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin “Şayet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa’da dokuz derslik bir ilkokulun yapılması hedefimizdir “ talimatları doğrultusunda Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak, yakın zamanda işgalden kurtulan Türk yurdu Şuşa'ya ilkokul inşa etmek için hazırız. Azerbaycan balalarının yarınlarına ışık tutmak Türk coğrafyasına ve ecdadımıza karşı asli sorumluluğumuzdur.

Can ve kan kardeşimiz Azerbaycan'ımızın düşmana karşı zaferi tüm dünyada ses getirmişken bizlere zafer coşkusu yaşatarak gururlandırmıştır.



Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin “Eğitim-öğretim bir milletin istikbal sancağıdır. Bu sancağın varlığı nesillerin şuurla yetişip ahlakla donanmasını temin edecektir. Medeniyetlerin beşiği doğru fikirdir. Ve her doğru fikir onu taşıyacak kafa ve gönüle sahip olanlarla birliktedir. Özellikle ifade ediyorum. Şuşa’nın susadığı eğitim ve öğretime destek vermek bizim fikir ve inanç vecibemizdir.” ifadeleri üzerine bize verdiği talimat doğrultusunda Şuşa'da kardeşlerimizin eğitim mücadelesinde de canımız ve kanımızla destek olduğumuzu her daim göstereceğiz. İnşa etmek için sabırsızlıkla beklediğimiz dokuz derslikli Üzeyir Hacıbeyli İlkokulu’nda yetişecek kardeşlerimiz Türklük gurur ve şuurunu, İslam ahlak ve faziletini nesiller boyu aktaracaktır.Üzeyir Hacıbeyli İlkokulu’nda yetişeceğine inandığımız kardeşlerimiz Türk Dünyası'nın geleceği olacağına inancımız tamdır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin talimatları ile eğitime ve bilime açılacak bu yeni kapı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı için tarihe geçen bir hizmet olarak anılacaktır."