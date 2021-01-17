Ülkü Ocakları’nın Eğitim Kalemi Şuşa’da Destan Yazacak

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın açıklaması şöyle: "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin “Şayet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa’da dokuz derslik bir ilkokulun yapılması hedefimizdir “ talimatları doğrultusunda Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak, yakın zamanda işgalden kurtulan Türk yurdu Şuşa'ya ilkokul inşa etmek için hazırız. Azerbaycan balalarının yarınlarına ışık tutmak Türk coğrafyasına ve ecdadımıza karşı asli sorumluluğumuzdur.
Can ve kan kardeşimiz Azerbaycan'ımızın düşmana karşı zaferi tüm dünyada ses getirmişken bizlere zafer coşkusu yaşatarak gururlandırmıştır.
Üzeyir Hacıbeyli İlkokulu’nda yetişeceğine inandığımız kardeşlerimiz Türk Dünyası'nın geleceği olacağına inancımız tamdır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin talimatları ile eğitime ve bilime açılacak bu yeni kapı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı için tarihe geçen bir hizmet olarak anılacaktır."