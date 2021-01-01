İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2021 yılının ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde görevli polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. Vali Yerlikaya, “İnşallah 2021 yılı özlediğimiz, eski normale kavuştuğumuz bir yıl olacak” dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yılbaşı gecesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde görevli polis ve jandarma ekiplerini 2021 yılının ilk dakikalarında ziyarette bulundu.
Temennimiz duamız o ki almış olduğumuz önlemler, tedbirler, Bilim Kurulu’nun aydınlatması, Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu önlemleri harfiyen uygulamak, uymamız bize şunu gösterecek, şunu yaşatacak ki, İnşallah 2021 yılı özlediğimiz, eski normale kavuştuğumuz bir yıl olacak.
İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla yılbaşı öncesi, yılbaşı gecesi, yılbaşı heyecanının huzur ve güven ortamında yaşanmasıyla ilgili jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz, karada, havada denizde yaklaşık 35 bin arkadaşımız şehrimizin emrinde, hizmetinde, görevinin başında” dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ise yaptığı konuşmada, “Değerli arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı olarak bizler yılbaşı öncesi, yılbaşı gecesi ve yılbaşı sonrasına ait çeşitli tedbirleri aldık. Bu tedbirler kapsamında korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri, genel güvenlik ve asayiş tedbirleri, terörle mücadele tedbirleri, trafik tedbirleri gibi tedbirleri sahada vatandaşımıza daha güvenli, daha sağlıklı ve daha huzurlu bir yeni yıla girmelerini sağlamayı amaç edindik” şeklinde konuştu.Vali Yerlikaya yaptığı konuşmanın ardından gazetecilere çikolata ikramında bulundu. Vali Yerlikaya ve gazeteciler daha sonra köprüde fotoğraf çektirdi.