“Volkan Yılmaz’ın her daim yanındayız”

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin “Devletin ve Milletin Bekası” için ortaya koyduğu irade ile kurulan Cumhur İttifakı, devletimiz ve milletimize kurulan tuzakları ve türlü oyunları bertaraf ederek bütün hile ve saldırılara karşı kale gibi dimdik durmuş ve devletimizin gücüne güç katmıştır.

Yine aynı irade ile 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Silivri’mizden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı olarak Sayın Volkan Yılmaz aday gösterilmiş ve bizlere emanet edilmiştir. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı olarak MHP Silivri İlçe Teşkilatı ile koordineli bir şekilde büyük bir özveri ve gayretle yürüttüğümüz seçim çalışmaları ve hemşerilerimizin teveccühü neticesinde Başkan Adayımız Volkan Yılmaz, Silivri’de en yüksek oy oranı ile Belediye Başkanı seçilmiştir. Adaylık sürecini takiben belediye başkanlığı koltuğuna oturduğu ilk günden itibaren kendisine olan desteğimiz her daim devam etmiş ve her daim devam edecektir.

Bu süreçte Cumhur İttifakı grubundan seçilerek Volkan Yılmaz’ın MHP’li olması sebebiyle yasal prosedür gereğince MHP listesinde görünen meclis üyelerimiz birçok ilde ve ilçede olduğu gibi siyasi iradelerin oluru ile 22 Haziran Pazartesi günü Ak Parti gurubumuzun oluşması için MHP gurubundan istifalarını sunmuşlardır.

Bilinmelidir ki;

Cumhur İttifakı masa başında kurulmuş, kâğıt kalemle oluşturulmuş bir ittifak değildir. Bu, sizlerin ilk önce 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine karşı ortaya koyduğunuz büyük direnişle ortaya çıkmış, daha sonra milletimizin arzusu ve iradesiyle sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il meydana gelmiş asil bir siyasal duruştur.

Cumhur ittifakı masa başında kurulmamıştır.

Cumhur İttifakı, Türkiye genelinde olduğu gibi Silivri’de de dimdik ayaktadır. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı tüm kademeleri ile yaptığı başarılı hizmetlerle Silivri halkının takdirini kazanan Cumhur İttifakı Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’ın her daim yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir.

Saygı, sevgi ve hürmetlerimle…

Mutlu Bozoğlu

AK Parti Silivri İlçe Başkanı