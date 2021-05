Yalçın: 3 Mayıs iftiharla kutladığımız bir gündür

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, 3 Mayıs Milliyetçiler Gününü kutladı. Başkan Zafer Yalçın, "Türk milliyetçileri, her zaman bu ülkenin ve milletin her türlü değer ve kutsallarının sahibi olmuştur. Bu kutsallarımızın gelecek nesillere ulaşması için üzerine düşen her türlü görevi büyük bir gururla yerine getirmiştir.O sorumlu duruşlarından birisi de 3 Mayıs 1944 tarihidir. Milli kültürümüze, inançlarımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara karşı başlatılan demokrasi meşalesinin üzerinden 77 yıl geçmiştir.Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Hüseyin Nihat Atsız ve dava arkadaşlarının cesurca mücadelesi yeni bir döneme vesile olmuş ve bugünlere ulaşmıştır. 3 Mayıs Milliyetçiler Günü, milli ve manevi değerlerimize el uzatanlara verilen bir dersin tarihe kazınmış, iftiharla kutladığımız bir gündür.Hepimiz için büyük bir önem ve anlam taşıyan bu günde Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Hüseyin Nihat Atsız başta olmak üzere bu ülkeyi karşılıksız seven bütün dava insanlarını, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.3 Mayıs Milliyetçiler Günü kutlu olsun" dedi.