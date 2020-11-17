Yalçın “CHP yanlışın ta kendisidir”

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın’ın yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Felaketlerle mücadele eden ülkemiz aynı zamanda vahim bir salgına karşı direniş göstermektedir. Koronavirüs git gide yükselişe geçmekte, birçok vatandaşımızı etkisi altına almaktadır.

Türkiye’de bunlar yaşanırken, Silivri’mizde manzara farklı değildir. Ciddi anlamda yansımaları olmakla birlikte, sosyolojik ve psikolojik etkileri yoğun bir şekilde hissedilmektedir.

Bir yanda virüs belası, bir yanda ise köhneleşmiş zihniyetlerin ağızlarından dökülen hastalıklı ifadeler ilçemiz gündemini meşgul etmektedir.

Çok şükür Belediye Başkanımız, hastalıklı zihniyetin bulaştırmak istediği ve ortalığa saçmak istediği virüsleri engelleyecek, yok edecek, ortadan kaldıracak irade ve tecrübeye sahiptir.

CHP Silivri İlçe Başkanı, dün bir basın toplantısı yaparak Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’ı hedef almış, mesnetsiz ve isabetsiz cümleler sarf etmiştir.

Her ne kadar Silivri halkı gereken cevabı son yerel seçimlerde vermiş olsa bile, yine de bu zihniyetin vatandaşlarımızın aklını bulandırıp fitne ve fesatlık peşinde olduğunu dile getirmekte, gereken cevabı gerektiği yerde vermekte fayda görmekteyiz.

Çünkü CHP ilçe yönetimi kafasını kuma gömmüş, gerçekler ve doğrulardan her geçen gün uzaklaşıp, kendilerine yalanlarla dolu fanteziler arama gayesine girmiştir.

Hizmet üretememe, algı operasyonları yapma, halkı kandırma ve millete yalan söyleme, hayal satma, insanların umutları ve hayalleriyle oynama, belediye başkanlığı makamına gölge düşürme gibi geçmişte güzel ilçemize yakışmayan ne olduysa, işte bu kötürüm zihniyetin belediyecilik döneminde olmuştur.

Silivri halkı dünü unutmamaktadır. Unutmayıp gereğini yaptığı gibi, şüphesiz ki bundan sonra da gerekeni yapacak ve söyleyecektir.

Belediyenin borç batağına sürüklenip uçurumun kenarına bırakılması itibarsızlık değildir de nedir?

Belediyeye iş yapan firmaların alacaklarını alamaması ve hukuki yollara başvurması itibarsızlık değil de nedir?

Mahkeme kararlarına rağmen arsa satışlarından dolayı ortaya çıkan hukuksal boyut ve buna bağlı olarak belediyenin düşürüldüğü durum itibarsızlık değil de nedir?

Bugün Türkiye’de iş bulma imkânı sunmayan, insanlara yardım eli uzatmayan, engelli destek merkezleri olmayan, gıda dağıtmayan belediye mi kaldı ki, siz bunları söylerken itibar örneği gösteriyorsunuz. Madem çok övünüyorsunuz da neden içler acısı bir gıda bankası, düzensiz bir istihdam ofisi, vatandaşa kulak kapadığınız bir engelli merkezi bıraktınız? Yoksa itibar eksikliğinizden mi kaynaklıyordu?

Milliyetçi Hareket Partili bir belediye olarak bizim onlar gibi ne kıskançlık seanslarımız var ne de kompleksli sorunlarımız. Çatlasalar da patlasalar da Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’ın önderliğinde Silivri’yi hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz.

Etraflarında siyasi intihalci arıyorlarsa önce kendinize bakmalarını tavsiye ederiz. Zira siyasi intihalci mi bulurlar yoksa başka bir şey mi bulurlar kendilerinin bileceği iştir.

Cumhur İttifakının saygınlığına kudretine laf edeceklerine, kendi zilletlerine bakmaları şiddetli önerimizdir. Hamdolsun ne HDP’den medet umduk ne de terör örgütlerinden dolaylı destek bekledik.

Silivri 10 yılda kavuşamadığı hizmetlere yelken açtı ve yaklaşık 20 ayda Silivri’nin tamamına hizmet ulaşır oldu.

İnsanların kavga etmeden, samimiyetle ve huzurla yaşadığı mutlu bir Silivri inşa edildi. CHP’li belediyenin yönetim anlayışı ortada, Milliyetçi Hareket Partili Silivri Belediyesi'nin yönetim anlayışı ortadadır. Onların ağzından düşürmeyip aslında yabancı ve uzak olduğu emek, iş, eşitlik, adalet, hak ve hukuk gibi kavramlar bugün harfiyen yerine getirilmektedir.

Çok adil ve vicdan sahibi olsaydılar, evine ekmek götüren emekçinin alın teri olan alacaklarını çok görürler miydi?

Adaletten, eşitlikten, işçi haklarından, hizmetten ve de itibardan bahsedecek en son kişi CHP ilçe yönetimidir.

Değerli Silivrili hemşerilerimiz…

Doğru olanı yazabilmek ve söyleyebilmek için yanlışa ihtiyaç vardır. Yanlışın ne derece yanlış olduğunu anlayabilmek için doğruları söylemek ve göstermek gerekmektedir. İşte CHP yanlışın ta kendisidir.