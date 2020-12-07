Yalçın “Kışkırtma ve galeyana getirme çabasında olmak kepazeliktir”

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Değerli Silivrililer,

Hafta sonundan beri kamuoyunu meşgul eden ve “Plazma Üretim Merkezi” yapılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Maxicells İlaç Sanayi A.Ş.’ye tahsis edilen Kavaklı Mahallemizdeki hazineye ait arazi hakkında, Millet İttifakı adlı siyasi yapı tarafından kamuoyunda oluşturulmak istenen algı, yalan, iftira ve saptırmalarla ilgili açıklama yapmamız mecburi olmuştur.

Millet İttifakı denen yapının anayasa değişikliği için gizli kapaklı kurdukları “Anayasa Masası” gibi, bu zihniyetin Silivri’deki temsilcileri de “Yalan Üretme Masası” kurmuş olmalılar ki, Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a nasıl iftira atarız, Silivri Belediyesi’nin itibarını nasıl zedeleriz, halkı nasıl yönlendiririz diye bir çaba içerisine düştüklerini gözlemliyoruz.

“Cici çocuk” kendini safsatalarla eğlendiredursun, CHP zihniyeti bu milletin hayrına bu memleketin faydasına olacak bir yatırım ne zaman gündeme gelse hemen karşı çıkmaktadır. Hizmetle yarışacak hiçbir argümanı ve projesi olmayan bu zihniyetin temsilcilerinin algı, yalan ve iftira yarışması yapılsa birinci gelecek kapasitede olduklarını düşünüyoruz.

Değerli Silivrililer;

Kamuda herkesin görev ve yetkileri vardır. Siyasi partilerin de görev ve yetkileri bulunmaktadır. Ama bu yetkiler arasında yalan söylemek ve iftira atmak yoktur. Zilletin dört partisi olan CHP, İP, SP, DP’nin algı ve yalan üzerine inşa ettikleri dünyalarında, arazi tahsisi konusunu Volkan Yılmaz’a nasıl bağlarız ve yıpratırız diye dertlenmeleri beyhude bir gayretten öteye gitmeyecektir. Söz konusu tahsisle ilgili süreçlerdeki kurumlar arası yazışmaları ve görüş paylaşımlarını Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz, Aralık Ayı Silivri Belediye Meclis Toplantısında açıklamış ve kamuoyunu doğru bilgilendirmiştir. Bu tür yatırımların önüne ve arkasına bakmadan, amacı ve gayesini değerlendirmeden mal bulmuş mağribi gibi atlayan ve itiraz eden CHP temsilcilerinin, geçmişte olduğu gibi yine duvara toslamaları kaçınılmaz sonları olacaktır. Çünkü Silivri CHP samimi değildir, ikiyüzlü siyaset anlayışlarını sürdürmeye devam etmektedir.

15 Aralık 2017’de Kiptaş 3 Konutlarına karşı çıkıp “Güneşimizi kesmeyin. Rüzgarımızı engellemeyin.” , “Silivri beton şehri olmayacak.” diyen zihniyet bunlardı, İBB seçiminden sonra Kiptaş 3’te fotoğraf verme yarışına giren yine bunlar oldu.

Algı oyunları ile sözde tarım arazilerine sahip çıktıklarını söyleyen bunlardı, 13 Haziran 2020’de Silivri Kiptaş 4 Konutları temel atma töreninde fotoğrafa girme yarışı yapan yine bunlar oldu.

5 Ocak 2018’de, Seymen Katı Atık Tesisi için Atıktan Enerji Üretim Tesisine karşı çıkıp eylemler yapan zihniyet yine bunlar olurken, İBB seçiminden sonra Meclis’in verdiği yetkiyle yapılan ve 20 Ekim 2020 yılında bir kısmı faaliyete giren Atıktan Enerji Üretim Tesisi açılışına koşar adımlarla gidip fotoğraf verme yarışına giren yine bunlar oldu.

Dün “hayır” diyen CHP, ne hikmetse bugün bu projeleri öve öve bitirememektedir. Dün başka yerde duran CHP, bugün de başka yerde durmaktadır. Çünkü CHP’nin seviye ve duruş problemi vardır. Hangi yöne eğileceği, nereye döneceğini bilememektedir. Kendilerinde bir seviye arıyorlarsa, rezillikte diz boyu olduklarını hatırlatmak isteriz.

Kavaklı Mahallemizde düşünülen Plazma Üretim Merkeziyle ilgili teşvik kapsamında yapılan tahsis kararını “peşkeş” olarak nitelendirmek cahilliktir, halkı kışkırtma ve galeyana getirme çabasında olmak kepazeliktir.

Söz konusu tahsisle ilgili süreci yakından takip etmekteyiz. Türkiye için son derece kritik bir önem arz eden bu yatırımın ülkemize, milletimize ve Silivri’mize hayırlar getireceği aşikârdır.

Kıymetli Silivrili hemşehrilerimizin, özellikle Kavaklı Mahalle sakinlerimizin müsterih olmalarını, bu tip yalan yanlış bilgilere itibar etmemelerini istirham ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.

Zafer YALÇIN

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı