Yalçın: "Önce aynaya bakın!"

MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, CHP İlçe Başkanlığı tarafından Başkan Volkan Yılmaz'a yönelik açıklamalarına şöyle yanıt verdi: “CHP Silivri İlçe Başkanlığı, kamuoyunu yanıltma çabalarına yenilerini eklemeye devam etmektedir. Çünkü yalan ve iftira üzerine inşa ettikleri dünyalarındaki anlayış budur.

8 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen Aralık Ayı Belediye Meclis Toplantısından sonra yaptıkları ilk açıklamalarında, Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'ın Meclis Üyesi Sayın Bora Balcıoğlu'na, hızlarını alamayıp yaptıkları ikinci açıklamalarında ise kapsamı genişleterek vatandaşlarımız da dahil herkese hadsizlik yaptığını söyleme cüretini kendinde görebilmişlerdir. Duyduğunu ve okuduğunu anlamayan, gözleri, dili, gönlü her bir yanda olan, kaybetmişlerin hezeyanı ile had bilmeye davet etme hadsizliği en basit ifade ile cehalettir. Gerçeklerle yüzleşmeye tahammülü olmayan, anlayıştan ve hoşgörüden uzak bir tutumla, hadiseleri sulandırma peşine düştüğünüz ve defalarca konuşmasını bölerek müdahale etmeye çalıştığınız Sayın Belediye Başkanımıza hadsizlik ve saygısızlık yapan sizsiniz.Önce aynaya bakın!

Sayın Volkan Yılmaz, sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin değil; Silivri, İstanbul ve Türkiye'nin bir değeridir. Biz CHP'yi başka partiler ile karıştırmıyoruz. Çünkü iş bilmezlerin elinde Atatürk'ün partisinin ne hale getirildiğini ve kimliksizleştiğini gayet iyi biliyoruz. Asıl bizim sizlere naçizane tavsiyemiz; MHP gerçeğini artık kabullenerek, partimizi ve onun mensuplarını “kendinizle” karıştırma densizlik ve hadsizliğine teşebbüs etmemeniz olacaktır.”