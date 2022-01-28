Yalçın: Vatandaşımızın mağdur edilmemesi herkesi mutlu etmiştir

MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın yaptığı yazılı açıklama ile sorunsuz bir şekilde kar yağış sürecinin atlatılmasından dolayı teşekkür etti ve yapılan çalışmaları değerlendirdi.

“KAR YAĞIŞINI ÇİLEYE DÖNÜŞMEDEN DOĞAL GÜZELLİĞİNİ YAŞAYARAK GERİDE BIRAKTIK”

Yalçın'ın açıklaması aynen şu şekilde: “24 Ocak günü akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı Silivri'mizde de etkili olmuştur. Merkez mahallelerimiz dâhil olmak üzere, Silivri'miz beyaz örtüyle kaplanmıştır.

Mevsim şartlarının bir sonucu olarak karşımıza çıkan kar yağışını, vatandaşımız nezdinde çileye dönüşmeden doğal güzelliğini yaşayarak geride bıraktık.

Tabi ki bu güzelliğin yaşanmasında bazı hususlar vardır ki, büyük etki etmiş ve sürece yön vermiştir.

Devletimizin ilgili kurumları günler öncesinden uyarılarını yapmış, başta Kaymakamlığımız ve Belediyemiz gerekli tedbirlerini almıştır.

Araç, ekipman, malzeme ve personel konusunda üst düzey hazırlık yapılmıştır.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte tüm ekipler adeta seferber olmuştur.

“HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN MAĞDUR EDİLMEMESİ HERKESİ MUTLU VE MEMNUN ETMİŞTİR”

Silivri Kaymakamımız Tolga Toğan ve Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz sabahlara kadar ekiplerin başında bulunmuşlardır. Hiçbir vatandaşımızın mağdur edilmemesi herkesi mutlu ve memnun etmiştir.

MHP'DEN TEŞEKKÜR

Milliyetçi Hareket Partisi olarak gözlemlediğimiz budur. Dolayısıyla Silivrili hemşehrilerimizin kazasız, belasız bir kar yağışı geçirmelerini sağlayan Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, devletimizin ilgili kurumlarına, özellikle de belediye personellerimize teşekkür ederiz.”