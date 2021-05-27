Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuşan Erdoğan, “Bizim çalışmamız bitti. Kendilerine sunacağız, İnşallah yıl sonuna doğru ortak bir metin haline dönüştürmenin yollarını arayacağız. Geniş bir uzlaşmayla yeni anayasayı Meclis’te kabul ettirip, milletimi

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuşan Erdoğan, “Bizim çalışmamız bitti. Kendilerine sunacağız, İnşallah yıl sonuna doğru ortak bir metin haline dönüştürmenin yollarını arayacağız. Geniş bir uzlaşmayla yeni anayasayı Meclis’te kabul ettirip, milletimizin takdirine sunabilirsek çok çok güzel olacak”

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuşan Erdoğan, “Bizim çalışmamız bitti. Kendilerine sunacağız, İnşallah yıl sonuna doğru ortak bir metin haline dönüştürmenin yollarını arayacağız. Geniş bir uzlaşmayla yeni anayasayı Meclis’te kabul ettirip, milletimi
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Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuşan Erdoğan, “Bizim çalışmamız bitti. Kendilerine sunacağız, İnşallah yıl sonuna doğru ortak bir metin haline dönüştürmenin yollarını arayacağız. Geniş bir uzlaşmayla yeni anayasayı Meclis’te kabul ettirip, milletimizin takdirine sunabilirsek çok çok güzel olacak”
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