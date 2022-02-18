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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bilecik’te

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir takım ziyaret ve toplantılar için Bilecik’e geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bilecik’te
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir takım ziyaret ve toplantılar için Bilecik’e geldi.

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Fatih Erbakan’ı kent girişinde partinin Bilecik İl Başkanı Cafer Aslanboğan ve partililer karşıladı. "Mücahit Erbakan" sloganlarıyla aracın inen Erbakan, Teyfikbey Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler, bol kazançlar dileyen Erbakan, parti binasında basın açıklaması yapacak. Ardından Şeyh Edebali Türbesinin ziyaret edecek olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, saat 19.00’da Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Sandık Müşahitleri Toplantısı’na katılacak.

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