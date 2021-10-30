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Yıldırım ve Varank’ın İstiklal turu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’nin açılış töreninin ardından İstiklal Caddesi’ne gitti.

Yıldırım ve Varank’ın İstiklal turu
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’nin açılış töreninin ardından İstiklal Caddesi’ne gitti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’nin açılış töreninin ardından yürüyerek İstiklal Caddesine geçti. Yıldırım ve Varank’ın İstiklal Caddesindeki yürüyüşü sırasında ikiliyi gören vatandaşlar, fotoğraf çektirme yarışını girdi.

Yıldırım, gençlere kestane dağıttı

Yürürken zaman zaman ilerlemekte zorlanan Yıldırım ve Varank, vatandaşlarla sohbet etti. İki isim, cadde üzerinde bulunan bir kestaneciye de uğradı. Kestane tezgahının başına geçen Yıldırım, yoldan geçenlere kestane dağıttı. Yıldırım ve Varank, caddedeki bir kafeye de giderek gençlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

“Binali Abi olunca tanınmadan yürümek zor oluyor”

Bakan Varank, gezileriyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yenilenen Atatürk Kültür Merkezinin açılış töreni sonrasında İstiklal’de biraz takıldık, tabii yanınızda Binali Abi olunca tanınmadan yürümek de haliyle zor oluyor” ifadelerine yer verdi.

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