Yıldız ve Balcıoğlu, Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü?

Ziyaretin amacına ilişkin paylaşımda “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelerek Silivri'mizde ihtiyaç duyulan hizmetlerin ilçemize kazandırılması noktasında taleplerimizi ilettik” ifadeleri kullanıldı.

Konuyu Hürhaber'e değerlendiren Bora Balcıoğlu şöyle konuştu: “Ekrem Bey meclis üyeleri ile rutin toplantılar düzenliyor biz de Melih Yıldız ile randevu alıp kendisiyle kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. İBB Grup Sözcümüz Doğan Subaşı ve Başkanımızın danışmanları da buluşmada hazır bulundular oldukça verimli bir toplantı oldu.

İki yılda yapılanlar, önümüzdeki süreçte yapılacaklar ve devam eden çalışmaların sağlıklı biçimde en kısa sürede tamamlanması için istişarede bulunduk.

Müjdat Gürsu Stadı'nda devam eden iyileştirme çalışmaları, Boğluca çevresindeki rekreasyon düzenlemeleri, Örnek Köy Projesi, Enerji AŞ'nin söz verdiği iki stadın yeni sezona yetiştirilmesi üzerinde değerlendirmelerde bulunduk.

İBB SİLİVRİ'YE KARİYER İSTİHDAM OFİSİ KURACAK

İstanbul'un yükünü alması için diğer ilçelerde benzerleri olduğu gibi ilçemizde de İBB Kariyer İstihdam Ofislerinin bir örneğinin kurulmasını önerdik.

Kent Ormanları üzerinde İBB Başkanımız hassasiyetle duruyor Silivri'nin yeşil ve doğal alanlarının daha sağlıklı biçimde değerlendirilmesi adına teklif sunduk. Aynı kapsamda Boşnak Bahçe'den Klassis'e kadar İBB'nin yetki sınırları dahilinde bir sahil şeridi düzenlemesi üzerinde görüşmelerimiz oldu.

İMAMOĞLU'NU SİLİVRİ'YE DAVET ETTİLER



Yılbaşına kadar Ekrem Başkanımızın Silivri'ye gelerek çarşı-Pazar halkla bir araya geleceği bir program önerisinde bulunduk. Müsaitlik durumuna göre gelmeye çalışacağının sözünü verdi.

İSPARK OTOPARKI

Otopark sorunu Silivri'nin yıllardır konuştuğu bir mesele. İSPARK eliyle katlı ve yer altı otoparklar ile şehir içi trafiğini bu açıdan rahatlatmak gerektiğini görüştük.

PLAN BAŞLIĞI

Planlamaya ihtiyaç duyan alanlarımız ve daha önce örneğin 1/100000'liklerde Gazitepe'ye işlenen ama gerçekleşmeyen havaalanı yatırımı halen duruyor. Yeni planlar ve var olanların mevcut koşullara göre güncellemesi gerektiği gündeme geldi. Silivri'nin aslında planlama konusunda İstanbul'da örnek gösterilebilecek bir yer olduğu hususunda fikir birliğine vardık. Çünkü aynı bakış açı var iki yerde de yeşile saygı, sağlıklı, yatay yapılaşmadan yana tercih.

İLÇE İLE İLETİŞİM SORUNSUZ

İlçe Belediyeleri ile iletişim konusunda İBB Başkanımızın zaten bir sorunu yok, Silivri açısından da her şey yolunda. Bizler de meclis üyeleri olarak bu aşamada elimizden gelen desteği veriyoruz. Ekrem Bey Silivri'ye farkı ve çok güzel bir gözle bakıyor ayrıyeten zaten. İnşallah bu dönem Silivri İBB yatırımlarından yıllardır özlemini çektiği her şeyi alacak.”

YILDIZ: FIRKLI BİR BAKIŞ AÇISI, AYRI BİR İLGİ

Melih Yıldız da Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'ye farklı bakış açısı ve özel bir ilgi ile yaklaştığını belirtirken, “Bunu ister bize isterseniz de Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın MHP Grup Sözcüsü olmasına yorumlayın. Silivri İBB'de sıklıkla gündeme geliyor, İBB nezdinde Silivri'nin bir farkındalığı var. Ekrem Bey başka bir yönüyle de Silivri ve Çatalca'ya ayrıca hassas yaklaşıyor. Devam eden ve yapılacak olan yatırımların en sağlıklı şekilde ve hızlıca hayata geçip, halkımızın yararına sunulması için elbirliği ile hareket ve takip hususunda fikir birliğine vardık. İBB Başkanımız gerekli talimatları verdi bizler de çalışmaların takibini bırakmayacağız” dedi.

Melih Yıldız, görüşmede ayrıca Ekrem İmamoğlu'na Kavaklı'daki tahsis ile ilgili bir çalışma dosyası sunduğunu da ekledi.

Hürhaber

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