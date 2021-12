Yılmaz: “Ülkücü Hareket Milletimizin Dertlerine Derman Olabilmek İçin Çalışmaktadır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı ile Cumhur İttifakı’nın projelerini tanıtmak ve vatandaşların taleplerini dinlemek amacıyla Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde düzenlenen “Adın Adım 2023, İl İl Anadolu” programlarının Silivri buluşması gerçekleştirildi. MHP Silivri İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda; MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu, MHP İstanbul Milletvekilleri Arzu Erdem ve Hayati Arkaz, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür ve MYK üyelerinden oluşan heyet; Silivri’de görev yapan STK temsilcileri, muhtarlar, yöre dernekleri, iş insanları, spor kulüplerinin yöneticileri ve basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda katılımcıların sorunları dinlenerek bu sorunların çözümü noktasında istişarelerde bulunuldu.

Açılış konuşması yapan İlçe Başkanı Zafer Yalçın, tüm katılımcılara hoş geldiniz şerefler verdiniz diyerek selamlama konuşması gerçekleştirdi.

YILMAZ’DAN “GÖNÜL HAREKETİ” VURGUSU

Toplantıda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bizler bu coğrafyayı, Anadolu’muzu her zaman milli kültürümüzün merkezi bildik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Fikirlerimin Babası’ diye nitelendirdiği merhum Ziya Gökalp de; Türkçülüğün esaslarından birisi olarak kabul ettiği ‘halka doğru’ ilkesinin millet için gerekli bir anlayış olduğunu ve milli kültürün kaynağının da halk olduğunu her zaman ifade etmiştir. Ziya Gökalp’in bu tespitleri ikinci meşrutiyetten sonra Türk aydınını Anadolu’ya yönelmeye teşvik etmiş, benimsediği halk kültürü fikriyatı ile edebiyat, siyaset, sanat ve iktisadi sahalarda derin izler bırakmıştır. Bu anlayışla Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla yaklaşık bir aydır sürdürülen ‘Adım Adım 2023, İl İl Anadolu’ temalı çalışmaların fikrî temeli, milletimize doğru sürdürdüğümüz gönül hareketinde aranmalıdır. Şu an Silivri’mizde yaşadığımız gibi yurdun dört bir yanında milliyetçi ülkücü hareket Anadolu’nun havasını teneffüs etmek, milletimizin dertlerini dinlemek, onlarla hemhal olmak, onların dertlerine derman olabilmek için el birliği, güç birliği, hedef ve gelecek birliği tesis etmek üzere çalışmalarına devam etmektedir.” dedi.

YILMAZ: “GÖNÜL KAPIMIZ DA BELEDİYEMİZİN KAPISI DA HERKESE AÇIK”

Silivri Belediyesinin ilçede yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “2019’da Cumhur İttifakı’nın adayı olarak hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de evladı olmaktan her zaman büyük onur ve gurur duyduğum Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin takdirleri ile Silivri’de aday olarak gösterildim. Aday olarak gösterildiğimde omuzlarıma yüklenen sorumluluğun manevi yükünü bilmekle birlikte bu yükü taşıyacak güçte, kararlılıkta ve azimde olduğumu ifade ettim. MHP’nin tarihinde ilk kez İstanbul’umuzda bir belediyeyi kazanarak bu sorumluluğun bilincinde olduğumuzu da esasında herkese göstermiş olduk. Genel Başkanımızdan aldığımız feyz ile; önce ülkem ve milletim, sonra partim, sonra ben diyerek göreve başladık. İnsanımızı şehrin öznesi olarak görüp hizmetlerimizin tam da merkezine koyduk. Gönül kapımız da belediyemizin kapısı da herkese açık anlayışı ile dini inancı, mezhebi, siyasi görüşü ne olursa olsun herkesi kucakladık. Görev süremizin üzerinden 2,5 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen Silivri ayakları üzerinde duran bir belediye haline geldi. Devlete, kamuya ve müteahhitlere olan borçlarını zamanında ödeyen Silivri Belediyesi, bizim yönetimimizde geçmiş dönemlerden kalan 300 trilyon borç miktarını 100 trilyona kadar indirdi. Şu an Silivri Belediyesine iş yapmak isteyen müteahhitler adeta iş alabilmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Biz Silivri’yi sanayi, tarım ve turizm ekseninde üç ayaklı bir tabana oturtmuş durumdayız. Yürüttüğümüz tarım politikaları sayesinde Silivri Belediyesi bugün Türkiye’deki birçok belediyeye, birçok büyük şehre öncü ve önder oluyor. Yaklaşık 3.500 dönüm arazide çiftçilik ve zirai faaliyet yürütüyoruz. Buradaki amacımız kâr elde etmek değil; çiftçiyi üretime teşvik etmek, çiftçiye nefes olmak ve zirai faaliyetle uğraşan köylümüze omuz vermek. Tarım faaliyetlerimizle elde ettiğimiz ürünlerin tamamını Silivri’de yaşayan dar gelirli çiftçi ve hayvancı ile paylaşıyoruz. Geçen yıl paylaştığımız ürünlerin ekonomik değeri 7 trilyonun üzerindedir. 450 ton yerli, milli, sertifikalı tohumluk arpa, 50.000 balya saman, 50.000 litre ayçiçek yağı, 750 ton mısır silajını üreticilerimizle paylaştık. Özellikle kadın ve genç çiftçilerimize bamya, kavun gibi ürünler ekebilecekleri arazileri ücretsiz olarak tahsis ettik. Barbunya üretiminin bitme noktasına geldiği Danamandıra’da 10 kadın çiftçimizin bütün girdi maliyetlerini karşılayıp, alım garantisi de vererek tekrar onları barbunya üretmeye teşvik ettik ve çok başarılı sonuçlar elde ettik. Silivri Belediyesi olarak üretken belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. MHP’li bir Belediye Başkanı olarak adalet duygusundan asla ayrılmayacağımıza; garibin, gurebanın, yetimin, düşkünün her kuruşunu kollayacağımıza buradan bir kez daha söz veriyorum. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken her biri birbirinden kıymetli MHP heyetini sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

BİROL GÜR: “VOLKAN YILMAZ MHP’NİN İSTANBUL’DAKİ VİTRİNİ VE YÜZ AKIDIR”

Silivri’yi MHP’li bir Belediye Başkanının yönetiyor olmasının kendileri için çok önemli ve kıymetli olduğunu dile getiren MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, “MHP’nin üretken belediyecilik anlayışının İstanbul’daki yüzü olan Sayın Volkan Yılmaz, Silivri Belediye Başkanlığı makamında bizi temsil ediyor. 2,5 yılık görev süresi boyunca MHP’nin İstanbul’daki vitrini ve yüz akı olan Başkan Volkan Yılmaz’a ve kendisini bu göreve layık gören Silivrili hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

ARKAZ: “SİLİVRİ MUCİZESİ MİLLETİ VE HALKI ÇOK SEVMEKLE GERÇEKLEŞTİ”

MYK üyeleri ile yaptıkları Trakya ziyaretinde vatandaşların kendilerine “Silivri mucizesi nasıl oldu?” diye sorduklarını ifade eden MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, “Silivri mucizesi fedakârlıklarla, gece gündüz çalışmakla, milleti ve halkı çok sevmekle gerçekleşmiştir. Başkanımız şehrin her kesiminin güvendiği, herkesin sevdiği bir Belediye Başkanıdır. Ben de burada yaşayan biri olarak kendisi ile gurur duyuyorum.” dedi.

ARZU ERDEM: “SİLİVRİ TÜRK BİRLİĞİNİN BATI KAPISIDIR”

Hayati Arkaz’ın ardından kürsüye gelen MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, “Silivri halkı ortaya koyduğu irade ile kenti ehline, Volkan Yılmaz’a emanet etmiştir. Ben seçildikleri ilk günden bugüne kadar yerli ve milli üretim noktasındaki çalışmaları ile Silivri’mize, İstanbul’umuza ve tüm ülkemize kattıkları vizyon nedeniyle hem Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a hem de mesai arkadaşlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum.

Buradan 2023 hedefine yürürken Türk birliğinin ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Sözlerime Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri ile son vermek istiyorum: “Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum, böyle öleceğim. Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem de gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapatacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının tarihi yeni fasılları Türk birliğinde açacaktır. Dünya sükunu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak; güneş ne demek, ufuk ne demek o zaman görülecektir.” Silivri Türk birliğinin batı kapısıdır. Allah’ın izni ile liderimizin de dediği gibi Türk birliği bir gün sizlerle birlikte hakikat bulacaktır diyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene!” diye konuştu.

FETİ YILDIZ: “TOPLANTILARIMIZIN AMACI MİLLETİMİZİN DERTLERİNE ÇARE OLMAKTIR”

Konuşmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin selamlarını ileterek başlayan ve “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” toplantılarının amacı hakkında bilgiler veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Her ne kadar televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada bugün yarın seçim olacak sözlerini, propagandalarını duyuyorsanız da seçim tarihi bellidir. Seçimler 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır. Bu toplantılarımızın amacı seçim çalışması değil; 81 ilimizi, ilçelerimizi gezerek milletimizin dertlerini yakından görüp onların problemlerini Anadolu’dan meclise taşımak ve gereğini yaparak bu sorunlara çare olmaktır.” ifadelerini kullandı.

AKSU: “MHP’NİN ÖNCELİĞİ TOPLUMSAL MESELELER VE ONLARIN ÇÖZÜM YOLLARIDIR”

Toplantının kapanış konuşmasını yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, “MHP’nin önceliği toplumsal meseleler ve onların çözüm yollarıdır. Bu toplantılarımızı da bu amaçla yapıyoruz. Sorunlarınızı öğrenmek, anlamak ve Ankara’ya gittiğimizde bunların gereğini yapmak amacıyla bugün sizlerle beraberiz. MHP millete doğru olmayan, milletimizin hayrına olmayan hiçbir işin yanında olmadı, bundan sonra da olmayacak. Türk milleti ve Türk devletinin hasmı kimse MHP’nin de hasmı odur, bundan sonra da öyle olacaktır. Dolayısıyla MHP olarak politikalarımızı, çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz. Bu ülke hepimizin. İktidarıyla, muhalefetiyle hep beraber ülkemizin büyümesi, kalkınması, milletimizin huzurunun ve refahının artması, milletler camiası içerisinde devletimizin ve milletimizin güçlü bir konuma gelmesi için mücadele ediyoruz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2021, 09:29