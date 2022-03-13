banner4556

Yunanistan Başbakanı Miçotakis konsolosluktan ayrıldı

banner4664

Resmi temaslar için İstanbul’a gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan Başkonsolosluğu’na yaptığı ziyaretin ardından, İstanbul’dan ayrılmak üzere havalimanına geçti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis konsolosluktan ayrıldı
banner4581
banner4336

Resmi temaslar için İstanbul’a gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan Başkonsolosluğu’na yaptığı ziyaretin ardından, İstanbul’dan ayrılmak üzere havalimanına geçti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, resmi temaslarda bulunmak için bugün öğle saatlerinde İstanbul’a gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşen görüşmenin ardından Başbakan Miçotakis, Yunanistan Başkonsolosluğu’na geçmişti.

Burada yaklaşık yarım saat kalan Miçotakis, İstanbul’dan ayrılmak üzere havalimanına doğru yola çıktı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yeniden Refah Partisi 2. Olağan İl Kongresi Haliç...
Yeniden Refah Partisi 2. Olağan İl Kongresi Haliç...
  1. GENEL

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666