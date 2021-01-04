Zafer Yalçın “Herkesin içi rahat olsun”

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri ilçe başkanı Zafer Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“UZUN YILLARDIR KARŞILAŞILMAYAN BİR DURUMDUR”

“Her zaman Silivri'nin menfaatlerini düşünen Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz, bugün yapılan meclis toplantısında, belediyemizin yüzde 10 bütçe fazlası vereceğini açıklamıştır. Öyle lafı uzatmadan net söyleyelim: Bu zamana kadar daha önce yapılamayan, uzun yıllardır karşılaşılmayan bir durumdur.



Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021, 00:47

“Çünkü geçmiş dönemde hatalı yönetim anlayışı ile Silivri Belediyesi ekonomik çöküntüye maruz kalmıştır. Başkanımızın 2019 yılında göreve gelerek ortaya koyduğu yönetim anlayışı ve mali politika ile şükür bu çöküntüden çıkılabilmiştir.“Yani Silivri Belediyesi, pandemi sürecinde ve ekonomik açıdan sıkıntıların yaşandığı bir dönemde hem "geçmişten kalan" borçları ödemeye devam etmiş hem de kasasında para artışı yapabilmiştir. Herkesin içi rahat olsun. Silivri halkının tek kuruşu bile çarçur edilmemiştir, edilmeyecektir. Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'a ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim”