Zafer Yalçın’dan CHP’ye “Uyarıyoruz, vazgeçin”

CHP Silivri İlçe Başkanı berker Esen'in yapmış olduğu sosyal medya paylaşımının ardından İBB Halk ekmek büfeleriyle ilgili tartışmaya MHP de katıldı.MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, yapmış olduğu yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Aralık ayı meclis toplantısında yeni halk ekmek büfelerinin açılmasına yönelik bir teklif gündeme gelmiştir. CHP Grubu tarafından 14.12.2020 tarihli teklifle, halk ekmek büfelerinin açılması için İstanbul Halk Ekmek A.Ş.’ye “yetki verilmesi” talep edilmiştir. Tekliften de anlaşılacağı üzere, yeni halk ekmek büfeleri açılması teklifi değil, İstanbul Halk Ekmek A.Ş.’ye YETKİ VERİLMESİ teklif edilmiştir. Detayları ne olduğu bilinmeyen bu teklif, kamu menfaatlerini gözetmek adına Cumhur İttifakı meclis üyelerince reddedilmiş, yeni halk ekmek büfelerinin de şehit ve gazi yakınlarına tahsis edilmesi önerilmiştir. İstanbul Halk Ekmek A.Ş.’ye almak istedikleri yetki ile bu büfelerinin kimlere verileceği bilinmemektedir. İşte bu gelişmeler üzerine bir takım algı operasyonları başlatılmıştır. Her zaman olduğu gibi gerçeklerden uzaklaşıp siyasi rant peşine düşen CHP zihniyetinin Silivri temsilcileri de, bu durumu çarpıtarak kamuoyunu yanıltma çabasına girmiştir.Mobil Halk Büfeleri üzerinden kendi reklamlarını yaparak halkı kandırmaya çalışan bu zihniyetin manipülasyonları boşa çıkacaktır. Yeni halk ekmek büfelerinin şehit yakınlarına, gazi yakınlarına ve engelli vatandaşlarımıza tahsis edilmesi önerisi Cumhur İttifakına, yani MHP ve AK Parti gruplarına aittir.

CHP zihniyetinin böylesine hassas bir öneriyi suiistimal edecek kadar değerlerimizden uzak olmalarını hayretlerle izliyoruz ve uyarıyoruz; ‘Milli ve manevi değerlerimizi istismar etmekten vazgeçin.’

Şeffaflıktan uzak, gerçeklerle bağdaşmayan, samimi olmayan bir tutum ve tavır ile kamuoyunu yönlendirme niyeti ancak CHP’ye yakışır!

Yeni halk etmek büfelerinin açılmasıyla ilgili yetki İBB meclisindedir. Cumhur İttifakı meclis üyeleri milletimizin menfaatleri doğrultusunda gerekeni yapmıştır ve yapmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla.

Zafer Yalçın

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı