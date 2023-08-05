Polonya Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti’nin Varşova Büyükelçisi olarak atanan Rauf Alp Denktaş, göreve başlamadan önce gerçekleştirdiği program çerçevesinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret ederek, Türkiye ile Polonya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecekler konusunu görüştü.

Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, göreve başlamasının öncesinde gerçekleştirdiği program çerçevesinde ATO Başkanı Baran’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde Türkiye ile Polonya arasındaki tarihsel gelişimlere ve iki ülke arasındaki yakınlığın ticari ilişkilere yansıması masaya yatırıldı. ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Polonya arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinde Ankara’nın önemli rol üstlenebileceğini belirterek, “Ankara termal tesisleri ve son teknolojiyle donatılmış hastaneleri ile sağlık turizminde önemli bir şehir. Polonya ile sağlık ve yaşlı turizmi konularında ilişkilerimizi geliştirebiliriz” dedi.

ATO Başkanı Baran, Türkiye’nin Polonya ile ticaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından konulan 10 milyar dolarlık hedefe hemen hemen ulaşıldığının altını çizerek, “2022 yılında 5,4 milyar doları Türkiye’nin ihracatı olmak üzere toplam 9,7 milyar dolarlık dış ticaret gerçekleştirildi” ifadelerine yer verdi.

Polonya ile Türkiye’nin karşılıklı yatırımlarının hemen her sektörde geliştiğini aktaran Baran, “Polonya’daki metro, havalimanı, lojistik merkezler, otoyol gibi büyük projelere Türk şirketleri ilgi gösteriyor” dedi Büyük bölümü hazır giyim sektöründe olmak üzere Polonya’da 150’yi aşkın Türk firmasının faaliyet gösterdiğini bildiren Baran, Türkiye ile Polonya’nın ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde Ankara’nın önemli rol üstlenebileceğini söyledi. Ankara ekonomisinde savunma sanayinin önemli bir yer edindiğini anlatan Baran, Polonya ile bu alanda da ticaretin geliştiğini vurguladı.

Konuşmasına Ankara ekonomisi hakkında açıklamalarda bulunan Baran, “Ankara termal tesisleri ve son teknolojiyle donatılmış hastaneleri ile sağlık turizminde önemli bir şehir. Polonya ile sağlık ve yaşlı turizmi konularında ilişkilerimizi geliştirebiliriz” ifadelerine yer verdi.

“Ticari ilişkileri geliştirmek için çalışmaya hazırız”

Ankara’nın tarım ve medikal üretim kapasitesinin değerlendirildiği görüşmede Baran, “Polonya ile ülkemiz arasındaki dostluk asırlar öncesine dayanıyor. Bu dostluğun ticarete yansıması ve yaklaşık 700 milyar doları bulan dış ticaret hacimleri içerisinde daha büyük pay almayı ümit ediyoruz. Ankara Ticaret Odası olarak iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için her türlü çalışmayı yapmaya hazırız” diye konuştu.

Büyükelçi Denktaş da ekonomik ilişkilerin siyasi ilişkilerin bir parçası olması nedeniyle Varşova’da göreve başlamadan önce Ankara Ticaret Odası ile yapılabilecekleri görüşmek üzere ziyareti gerçekleştirdiğine işaret ederek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Polonya dış ticaret hacmi için ikinci bir hedef olarak 15 milyar doları koymuştu. Bu hedefe ulaşmak için çalışacağız” şeklinde konuştu.