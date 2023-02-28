Pompalı tüfekle vurularak öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı kişiler tarafından minibüs içerisinde pompalı tüfekle vurularak öldürülen 23 yaşındaki genç, Hendek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Olayın alacak-verecek meselesi yüzünden vuku bulduğu iddia edilirken, gözaltı sayısı da 5’e yükseldi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Tığcılar Mahallesi İpek Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Bahadır Malçok ile B.T. (25) alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada B.T., pompalı tüfekle Bahadır Malçok’a araç içerisinde ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla kasığından yaralanan Bahadır Malçok, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin sokağa gelerek park halindeki minibüse yönelmesi, araçtaki kişilerin aşağıya inerek tartışmanın başladığı anlar yer alıyor. Bir süre araç içerisinde devam eden tartışmanın ardından 1’i kadın 3 şüphelinin pompalı tüfekle bölgeden ayrıldığı görülüyor. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis, ilk olarak 3 kişiyi, daha sonrasında da 2 kişiyi gözaltına aldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Pompalı tüfekle vurulması neticesinde hayatını kaybeden 23 yaşındaki gencin cenazesi ailesine teslim edildi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Bahadır Malçok, Hendek ilçesi Aşağıçalıca Mahallesi’ndeki Merkez Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrasında mahalle mezarlığına defnedildi.