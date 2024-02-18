Popüler gitar kursları başlıyor

Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde Popüler Gitar kursları başlıyor.

Popüler gitar kursları başlıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik

Bilecik Halk Eğitim Merkezi’nde Popüler Gitar kursları başlıyor.

Halk Eğitim Merkezi’nde enstrüman çalmak isteyen bireyler için Popüler Gitar kursları açılıyor. Kurs eğitimleri; nota, enstrüman tanıtımı ve nasıl çalınacağı ile ilgili teorik bilgiler ile başlıyor. Ardından uygulamalı ders aşamasına geçiliyor. Kurs eğitmeni Yavuz Çakmak, vatandaşları müzikle buluşturmak ve enstrüman çalmayı öğretmekten keyif duyduğunu belirtti.

MDK
MDK
MDK
MDK