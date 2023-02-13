Porsuk buz tuttu

Eskişehir’de etkili olan soğuk hava, porsuk çayının yüzeyini yeniden dondurdu.

Eskişehir’de dondurucu soğuklar tekrardan etkisini göstermeye başladı. Gece ve sabahın erken saatlerinde eksi derecelerde seyreden hava sıcaklığı Porsuk Çayı’nda dona sebep oldu. Kentin Adalar bölümünden geçen çayın bir bölümü buz tutarken, güneş ışınlarının yüzeydeki buzların bir bölümünü eritmesiyle kırılan buz parçaları güzel görüntüler oluşturdu.

Aralık ve ocak aylarında da yüzeyinde yer yer buzlanmalar olan Porsuk Çayı’nın, meteorolojik verilere göre gece saatlerinde etkili olacak eksi 7 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı sonrası yeniden buzla kaplanacağı tahmin ediliyor.