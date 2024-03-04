Portekiz derbisinde kazanan 5 golle Porto oldu

Portekiz Süper Ligi'nin 24. haftasında Porto, konuk ettiği Benfica'yı 5-0'lık skorla mağlup etti.

Portekiz derbisinde kazanan 5 golle Porto oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Portekiz Süper Ligi’nin 24. haftasında Porto, konuk ettiği Benfica’yı 5-0’lık skorla mağlup etti.

Portekiz Süper Ligi’nin 24. haftasında Porto, Benfica’yı konuk etti. Mücadelenin 20. ve 44. dakikalarında Galeno’nun golleriyle soyunma odasına 2-0 üstünlükle giden Porto, ikinci devrenin başlarında Wendell’in 55. dakikada kaydetti golle farkı 3’e çıkardı. 61. dakikada Nicolas Otamendi’nin kırmızı kart görmesiyle birlikte Benfica 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın 75. dakikasında Brezilyalı futbolcu Pepe ve 90. dakikada Danny Namaso ile bulduğu gollerle Porto, derbiyi 5-0’lık skorla kazandı.

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Bu mağlubiyetle birlikte 58 puanda kalan Benfica, haftayı galibiyetle tamamlayan Sporting Lizbon’a zirveyi kaptırırken, 1 puan farkla 2. sıraya geriledi. Porto ise 52 puanla 3. sıradaki yerini korudu.