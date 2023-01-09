Portekiz'in yeni teknik direktörü Roberto Martinez oldu

FIFA Dünya Kupası sonrası Fernando Santos ile yollarını ayıran Portekiz Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Roberto Martinez oldu.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’na çeyrek finalde veda etmesinin ardından teknik direktör Fernando Santos ile yolları ayrılan Portekiz, yeni teknik direktörünü buldu. Portekiz Milli Takımı, son olarak Belçika Milli Takımı’nı çalıştıran İspanyol teknik direktör Roberto Martinez’in takımın başına getirildiğini açıkladı.

2016-2022 yılları arasında Belçika Milli Takımı’nı çalıştıran Martinez, 2022 Katar Dünya Kupası’na gruplara veda edilmesinin ardından görevinden ayrılmıştı. 49 yaşındaki teknik adam, Belçika Milli Takımı ile görev aldığı 79 karşılaşmada 56 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 181 puan topladı ve maç başına da 2.29 puan ortalaması yakaladı. İspanyol çalıştırıcı, Belçika ile 2018 yılında Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda üçüncü olma başarısı göstermişti.

Martinez, kulüpler bazında da Swansea City, Wigan Athletic, Everton gibi takımları çalıştırdı. Tecrübeli isim, Wigan’ı çalıştırdığı dönemde FA Cup’ı kazanmıştı.