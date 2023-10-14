Portekiz Süper Ligi'nde ayın golü Orkun Kökçü'den
Portekiz Süper Ligi'nde ayın golü, Benfica forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü'nün ligin 4. haftasında Vitoria Guimaraes ağlarına gönderdiği gol seçildi.
Portekiz Süper Ligi’nde ayın golü, Benfica forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü’nün ligin 4. haftasında Vitoria Guimaraes ağlarına gönderdiği gol seçildi.
Portekiz Süper Ligi’nde 2 Eylül’de oynanan 4. hafta karşılaşmasında Benfica, Vitoria Guimaraes’i evinde 4-0 mağlup etti. Milli oyuncu Orkun Kökçü de mücadelenin 45+5. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla skoru 3-0’a getiren golü kaydetti. 22 yaşındaki oyuncunun atmış olduğu bu gol, Portekiz Süper Ligi’nde ayın golü seçildi.