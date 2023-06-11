Postacılar şampiyon olmak için yürüdü

Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş yarışmasında, Türkiye’yi ve PTT AŞ.’yi temsil edecek aday kadrosunun belirlenmesi amacıyla 51. Postacı Yürüyüş yarışması Türkiye finali Balıkesir’de gerçekleştirildi.

Balıkesir merkez Karesi ilçesinde bulunan Avlu Kongre ve Kültür Merkezi, 51. Postacı Yürüyüş yarışması Türkiye finaline ev sahipliği yaptı. Yarışmanın açılış programına Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve PTT AŞ. Genel Müdürü Hakan Gülten katıldı.

PTT teşkilatı olarak Türkiye’nin her noktasına iletişim gönderilerini taşımak, insanların birbirleriyle insanların birbirleri arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla teşkilatlarının hayatta olduğunu söyleyen Gülten, 1840 yılında buyana Türkiye’nin her yerinde farklı görevler üstlendiklerini belirtti. Gülten, “183 yıllık tarihimizde deprem, savaş, ülkemiz içindeki bir karışıklık durumu ve zor şartlarda bir vatandaşımızın iletişimi sağlamak için görev yapıyoruz. Postacılarımızın telaşı da bu iletişim gönderilerini ulaştırmaktır” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan son derece memnun olduklarını belirterek, Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya talip olduklarını söyledi. AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise PTT teşkilatının hayatın her alanda olduğunu söyledi. Canbey, “Böyle bir spor olduğunu Kemal Sunal’ın bir filminden öğrendik. O film ile bu spor meşhur oldu. Bu kadar da yaygın yapıldığını bilmiyorduk. Bu yarışma ile Balıkesir’de de bir farkındalık oluşmuş oldu” diye konuştu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Belli konular var ki 7’den 77’ye, toplum hayatının her döneminde ve aşamasında, herkesi kucaklayan, sıcak yüzüyle, ilgili personeliyle ve değişen, yenilenen çehresiyle PTT bu kurumlarımızın en başında geliyor. Zaten bir ülkeyi, gelişen ülkeler kategorisinde görmek için onun kurumlarına bakmak gerekir. Kurumlarının gelişime ayak uydurabilmesi, çağın gereklerine aynı tempoda ahenkli bir şekilde uyum sağlayabilmesi bir göstergedir. PTT bu göstergeyi sağlayan kurumları başında geliyor. Her ne kadar hayatımızdan yok olmakta olan mektup kavramının o nostaljik atmosferini yaşayamasak da, şuan ki güncel durumuyla iftihar ettiğimiz bir kurumumuz. Böylesine güzel bir etkinlikle kurumsal farkındalığın arttırılması noktasında, Balıkesir’de yapılan bu yılki yürüyüş etkinliğini memnuniyetle karşıladık. Bütün dağıtıcı kardeşlerimize başarılar diliyoruz."

70 sporcu dereceye girebilmek için ter döktü

Konuşmaların ardından Türkiye’nin 7 bölgesinde düzenlenen yarışmalara katılım sağlayan 366 PTT personelinden elemelerde başarılı olan 70 kişi final müsabakasında ter döktü. Balıkesir’de düzenlenen final yarışmasında kadınlarda İzmir PTT Başmüdürlüğünden Gülşen Çerçi birinci, PTT Genel Müdürlük personelleri Nermin Arslanoğlu ikinci, Gülay Kalıç üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Aksaray PTT Başmüdürlüğünden Kadir Çolak birinci, İzmir PTT Başmüdürlüğü Barış Çankır ikinci ve Trabzon PTT Başmüdürlüğünden Kadir Öztürk üçüncü oldu.