Pota derbisi Fenerbahçe'nin

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray'ı 95-81 mağlup ederek 13. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Pota derbisi Fenerbahçe'nin
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray’ı 95-81 mağlup ederek 13. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

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Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu

Galatasaray: Livingston 20, Palmer 15, Göksenin Köksal, Blumbergs, Delgado 10, Izundu 16, Wallace, Sadık Emir Kabaca 3, Cummings 11, Buğrahan Tuncer 6

Başantrenör: Yakup Sekizkök

Fenerbahçe: Zagars 2, Guduric 18, Colson 5, Hayes-Davis 9, Sertaç Şanlı 22, Melli 10, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberovic 12, Hall 9, Brich 6, Mert Emre Ekşioğlu 2, Metecan Birsen

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 25-24 (Galatasaray lehine)

Devre: 41-49 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 58-70 (Fenerbahçe lehine)