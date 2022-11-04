Potada kazanan Derincespor

Derincespor, U 18 Basketbol Ligi müsabakasında karşılaştığı Kocaeli Doğuşspor’u 61-55’lik skorla mağlup etti.

Kuruluşunun üzerinden henüz bir yıl geçmesine rağmen 13 bin 17 kişiyi sporla buluşturan Derincespor’un basketbol takımları da mücadelesini sürdürüyor. İç saha karşılaşmalarını Derince Kapalı Spor Salonu’nda oynayan Derincespor’un konuğu bu kez Kocaeli Doğuşspor oldu. Müsabakayı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derincespor Kulübü yöneticileri ve sporseverler takip etti. 61-55’lik skorla Derincespor’un galibiyete ulaştığı karşılaşmanın ardından Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sporcuları tebrik etti.