Potadaki derbide kazanan Fenerbahçe
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 79-77'lik skorla mağlup etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu
Fenerbahçe Beko: Khem Birch 7, Nicolo Melli 6, Talen Horton Tucker 12, Tarık Biberovic 21, Brandon Boston Jr. 6, Wade Baldwin 7, Onuralp Bitim 6, Jantunen 5, Nando De Colo 8, Metecan Birsen 1
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Galatasaray: Fabian White 6, James Palmer 16, Gillespie 10, Can Korkmaz 7, John Petrucelli 5, Errick McCollum 5, Jerome Robinson 14, John Meeks 7, Buğrahan Tuncer 5, Muhsin Yaşar 6, Rıdvan Öncel 1
Başantrenör: Gianmarco Pozzecco
1. Periyot: 20-13 (Galatasaray lehine)
Devre: 33-32 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 57-52 (Galatasaray lehine)