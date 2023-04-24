Powerşarj, Şahsuvaroğlu grup ile anlaştı

Powerşarj tarafından Şahsuvaroğlu Grup’un 12 tesisine Yüksek Hızlı Şarj İstasyonu Kuruluyor. Türkiye’de elektrikli araçların zaman içerisinde yaygınlaşması ile şarj istasyonlarına yapılan yatırımlar da hız kesmeden devam ediyor.

Sektörün güçlü temsilcilerinden biri olan White Rose, Powerşarj markası ile her geçen gün istasyon ağını genişleterek, Şahsuvaroğlu Grup’un 12 tesisine yüksek hızlı şarj istasyonu kuruyor. Powerşarj, Otomotiv sektöründe 50 yılı aşkın süredir varlığını sürdüren ve sektörünün önde gelen firmalarından olan Şahsuvaroğlu Grup ile yaptığı anlaşmayla gruba ait 12 tesiste elektrikli araç kullanıcıları için yüksek hızlı şarj imkânı sunacak. Dfsk ve Ssangyong Türkiye distribütörü olan Şahsuvaroğlu Grup’un satış, servis, yedek parça ve ikinci el hizmetlerini yürüttüğü şubelerinde Powerşarj istasyonları kurulacak. Bu sayede elektrikli araç kullanıcıların araçlarını daha hızlı şarj etmeleri ve kesintisiz yolculuk sağlamaları için önemli bir hizmet verilmiş olacak.

Tüketiciler 30 dakikanın altında şarj süresi bekliyor

"Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasında karşılaştığımız hızlı gelişme, elbette sahada farklı ihtiyaçları da beraberinde getiriyor." diyen White Rose Yönetim Kurulu Başkanı Musa Akgül, tüketicilerin seyahat ederken 30 dakikanın altında şarj süreleri beklediklerini dile getiriyor. Günümüzde hizmet veren şarj istasyonlarının büyük çoğunluğunda harcanan zamanın 3 saati aştığını belirten Akgül açıklamasında Powerşarj ile yüksek hızlı şarj istasyonları ile bu beklentiye cevap vereceklerini kaydetti. Akgül açıklamasında: “Powerşarj olarak farklı firmalarla yaptığımız iş birlikleri sayesinde sektördeki canlanmanın daha da hız kazanacağına inanıyoruz. Otomotivin önemli girişimleri ile yapılan anlaşmalarımıza Şahsuvaroğlu Grup’u da kattık. Bu iş birliğinin ülkemizdeki elektrikli araçlar için uygulanan şarj istasyonu ağına ve sektöre ciddi katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.” dedi Şahsuvaroğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şahsuvaroğlu da, Şahsuvaroğlu Grubun 12 tesisine gelerek elektrikli araçlarını şarj imkanı tercih eden müşterilerimiz için, ülkemizin en değerli şarj istasyonu üretici şirketlerinden biri olan Powerşarj ile iş birliğine giderek avantajlı ve zamandan tasarruf sağlayan özel bir çalışmaya imza atmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bu iş birliğinin her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyoruz.’ ifadelerini kullandı. Powerşarj ve Şahsuvaroğlu anlaşması ile şirketin Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Trabzon tesislerine yüksek hızlı (DC) şarj istasyonu kurulumu kısa süre içerisinde başlanacak.