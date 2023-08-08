Poyraz artık Süper Lig'de esecek

Geçtiğimiz sezon başında Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesine dâhil olan, henüz ikinci yıllarında Türkiye Şampiyonu olarak Süper Lig’e yükselen Poyrazın Kızları, yeni sezon öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Ekibe iki yabancı oyuncunun da dahil olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, hentbolda Bursa’ya yeni başarılar geleceğine inandığını söyledi.

Yaklaşık 10 yıl önce Mudanya’da ilkokul 4. sınıftayken Antrenör Merve Yılmaz tarafından okullardan seçilerek hentbolla tanışan ve kısa zamanda ayakta alkışlanacak bir başarı hikâyesine imza atan Poyrazın Kızları, son 2 yıldır Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün formasını terletiyor. Büyükşehir çatısı altındaki henüz ikinci yıllarında Türkiye Şampiyonluğunu Mudanya’ya kazandıran sporcular, ayrıca okul sporlarında 4 Türkiye Şampiyonluğu elde ederek yakalanması güç bir başarıya da imza attılar. 26 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig’e, biri Sırp, biri Karadağlı iki yabancı oyuncu transferiyle iddialı bir şekilde hazırlanan Poyrazın Kızları, sezon öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Ziyarette Antrenör Merve Yılmaz ile Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer’in de katıldığı ziyarette sporcularla sohbet eden Başkan Aktaş, yeni sezon için başarı dileğinde bulundu.

Süper Lig’de daha güzel başarılara imza atmayı amaçladıklarını belirten Başkan Aktaş, “20 civarında sporcumuzun milli takımların faklı kategorilerine çağırılıyor olması bizim aslında ne kadar büyük bir başarıya imza attığımızın bir göstergesi. Birçoğu Mudanya’da yetişen evlatlarımızın başarıları gıpta edilecek şekilde. Bu sene artık Süper Lig’deyiz. Aramıza iki yabancı sporcumuz da katıldı. Onların da katkılarıyla inşallah daha iyi şeylere imza atacağız. Poyrazın Kızları Kadın Hentbol Takımı nasip olursa 26 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig’de ilk maçında Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak. Ben güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Bu heyecanı yaşamaya bütün Bursalı sporseverleri davet ediyoruz” dedi.