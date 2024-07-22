Preply Araştırması: Eğitimde Yapay Zeka Kullanımı Maliyet Avantajı Sağlıyor

Yapay zeka tabanlı öğrenme, eğitimde maliyet avantajı sağlayarak dikkat çekiyor.Yapay zeka teknolojileri, eğitim maliyetlerini düşürürken, öğrencilere erişilebilir ve esnek öğrenme imkanları sunuyor.Online İngilizce konuşma ve eğitim platformu Preply'nin gerçekleştirdiği kapsamlı araştırma, öğrencilerin %47'sinin yapay zeka ile dil öğrenmenin, birebir yüz yüze derslerden daha ekonomik olduğunu düşündüğünü ortaya koyuyor. Bu ekonomik avantaj, yapay zeka tabanlı eğitimin benimsenmesini hızlandırarak, gelecekte daha geniş bir kitleye ulaşma potansiyelini artırıyor.

Öğrencilerin %70’i İnsan Etkileşimini Önemli Buluyor

2703 öğretmen ve öğrencinin katılımıyla Preply tarafından gerçekleştirilen yapay zeka ve eğitim araştırması, öğrencilerin büyük çoğunluğunun öğrenme süreçlerinde insan etkileşimi ve rehberliğinin önemini fark ettiğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, 10 öğrenciden 7'si, eğitimde bir insan öğretmenin varlığının kritik olduğunu düşünüyor. Türkiye'deki sonuçlar da benzer şekilde; katılımcıların %67'si, öğrenme sürecinde insan öğretmenlerin önemini vurguluyor. Öğretmenlerin, sadece pratik bilgi sağlamakla kalmayıp, öğrencilere yaşamsal izler bıraktığı belirtiliyor. Öğrenciler, öğretmenlerinden aldıkları davranış ve yaklaşımları benimseyerek, hatta onların teşviki ile kariyer seçimlerini bile etkileyebiliyorlar.



En Çok Grammer Egzersizleri Oluştururken Kullanılıyor

Yapılan araştırmada, katılımcıların %41’lik en büyük bölümü, dil öğrenimi sürecinde yapay zekayı en çok grammer ya da sözcük egzersizleri oluştururken kullandığını belirtti. %36’arlık oranlarla dil öğrenme sürecinde alınan çeşitli yardımlar ve okuma egzersizleri ikinci sırayı paylaştı.

Yapay Zeka En Çok Avustralyalı Öğretmenler Tarafından Kullanılıyor

İngilizce eğitiminde yapay zeka kullanımı açısından birinciliği %63’lük kullanım oranı ile Avustralya üstleniyor, ABD ise %58lik oran ile onu takip ediyor. Türkiye’deki öğretmenlerin %40'ı yapay zeka araçlarını kullanırken, bu oran Avrupa ortalaması olan %41’e oldukça yakın. Öğretmenler, genellikle rutinleşmiş işleri yapay zeka yardımıyla çok daha kısa sürede yapabildiklerini belirtiyor.

Bu veriler, yapay zekanın eğitimdeki potansiyelini ve farklı ülkelerdeki öğretmenler tarafından nasıl benimsendiğini gösteriyor. Gelecekte, yapay zekanın eğitimdeki rolü daha da artarak, öğretmenlerin iş yükünü önemli ölçüde azaltacak gibi görünüyor.