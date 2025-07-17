Pretoria Üniversitesi ve SUBÜ iş birliği genişliyor

SUBÜ akademisyenleri Erasmus+ KA171 projesi çerçevesinde Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Pretoria Üniversitesi ile yürütülen iş birliği programını başarıyla tamamladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), uluslararasılaşma vizyonu çerçevesinde yeni iş birliklerine imza atmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda SUBÜ akademisyenleri Dr. M. Alper Cantimer ve Öğretim Görevlisi Ömer Çiçek, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Pretoria Üniversitesi ile yürütülen iş birliği programını başarıyla tamamladı. Akademisyenler, SUBÜ Erasmus Koordinatörlüğü’nün hazırlanan Erasmus+ Ka171 projesi ile yaptığı iş birliği çerçevesinde 8 gün süren faaliyetlerde bulundu. Ayrıca Cape Town Üniversitesi ziyaret edilerek daha önce anlaşması yapılan ve yetkili birimlerce imzalanan mutabakat zaptı teslim alındı.

SUBÜ akademisyenleri Dr. M. Alper Cantimer ve Öğretim Görevlisi Ömer Çiçek; Pretoria Üniversitesi’ndeki temasları kapsamında Prof. Dr. Johan Wassermann, Prof. Dr. Jaco Beyers, Dr. Nkhensani Maluleke-Dube, Jody Joubert ve Itumeleng Njoro ile düzenlenen eğitim, toplantı ve tanıtım faaliyetlerine katıldı. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin yükseköğretim sistemi ve Pretoria Üniversitesi’nin eğitim-öğretim başta olmak üzere çeşitli alanlardaki yaklaşımlarına ilişkin bilgi edinildi. Pretoria Üniversitesi’nin Hatfield, Groenkloof ve Hillcrest kampüsleri ziyaret edildi. Yapılabilecek ortak akademik çalışmalar ve projeler masaya yatırıldı. SUBÜ’nün +1 Eğitim Modeli, Türkiye yükseköğretim sistemi ve TÜBİTAK’ın Ar-Ge ekosistemindeki etkisine ilişkin bilgiler verildi.

Akademisyenler Cantimer ve Çiçek ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Pretoria Büyükelçiliği’nde de temaslarda bulunarak Büyükelçi K. Nilvana Darama Yıldırımgeç ve Eğitim Müşaviri Nedim Kaya’ya ilgi ve yardımları için teşekkür etti ve Güney Afrika Cumhuriyeti ile post-doktora imkanlarının geliştirilmesi ve Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin aktif olarak faaliyet göstermesi için yapılabilecekleri konuştu.